Da Redação/Extra MT O presidente de honra nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, esteve em Mato Grosso, nesta quinta (23), para visitar o município de Lucas do Rio Verde (a 320 km de Cuiabá). Kassab foi recebido pelo vice-governador do estado, Carlos Fávaro.

Além das agendas oficiais, Fávaro e Kassab conversaram sobre o desempenho que o Partido Social Democrático em Mato Grosso (PSD-MT) tem obtido nos últimos anos. Fávaro é o presidente estadual da sigla há quase dois anos e destacou a relevância da visita de Kassab para o trabalho de fortalecimento do PSD.

“O ministro é um importante líder partidário e sempre foi muito receptivo. Já esteve várias vezes no nosso estado e a sua presença nos fortalece, engrandece os prefeitos, os deputados e os vereadores do partido. Além disso, recebe demandas e traz oportunidades”, avalia Fávaro. O Partido Social Democrático tem a maior bancada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL-MT) com seis deputados e o segundo maior número de prefeitos no estado. Nas últimas eleições municipais, o PSD elegeu 24 prefeitos e 16 vices. Além disso, mais de 180 vereadores estão filiados à sigla.

O prefeito de Lucas do Rio Verde, Luiz Binotti (PSD), que os recebeu no município, destacou que Kassab é sempre lembrado para ocupar outros cargos públicos importantes como senador, governador do estado de São Paulo (SP) e até já se tornou um dos presidenciáveis.

Segundo Binotti, a visita do ministro e presidente de honra nacional fez crescer o interesse de diversas lideranças regionais em ingressar no partido. “O PSD sai fortalecido dessa visita, pois não é sempre que um presidente nacional de partido visita cidades no interior do estado, em função da sua agenda, sempre cheio de compromissos”.