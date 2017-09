OZIANE RODRIGUES

O prefeito Emanuel Pinheiro inaugurou a Unidade de Saúde da Família (USF) São João Del Rey e Novo Milleniun, neste último sábado (16), no Dia D da Campanha de Multivacinação Nacional´. Este foi mais um compromisso firmado no plano de governo. Também é a primeira de uma série de obras em Unidade Básicas de Saúde (UBS) que se encontravam paralisadas ou ainda não iniciadas.

Ao custo de R$ 66 mil, oriundos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), a USF passará a atender os mais de 10 mil moradores locais, com mobiliários novos em todos os setores e com equipes de Multiprofissionais. No espaço São João Del Rei, a equipe passa a ser composta por 18 profissionais sendo um clínico geral, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, nove agentes comunitários de saúde, quatro agentes operacionais e uma recepcionista. No espaço Novo Milenium, são 14 sendo um clínico geral, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, sete agentes comunitários de saúde, dois agentes operacionais e uma recepcionista.

Para a secretária municipal de Saúde, Elizeth Lúcia de Araújo, este é o pontapé inicial da realização do sonho do prefeito que preza pela humanização da saúde nas bases. Ela também avaliou que a entrega é mais uma demonstração de respeito tanto com a população quanto com os servidores. Haja vista que, por conta de sérios problemas estruturais, a unidade estava desde 2015 operacionalizando em uma casa alugada na Rua 11 do São João Del Rey.

“Aquele local além de não oferecer acessibilidade aos usuários, dificultava o atendimento dos próprios profissionais da saúde. Inclusive eles estavam impedidos de vacinar a população, pois, a rede elétrica não suportava os equipamentos necessários. A unidade está recebendo a primeira das 60 câmaras frias de última geração -, adquiridas para modernizar e suprir a necessidade de armazenamento das vacinas na rede. E demais melhorias que eliminaram os problemas existentes até então. Além disso, conseguimos destravar a construção da UBS do São João Del Rey. Ela será construída na popular Avenida da Feira beneficiando outros 10 bairros da região. Todas essas ações estão sendo realizada para levarmos atenção à saúde e prevenção às doenças nas bases”, destacou a secretária.

Reafirmando que o eixo da gestão está na Atenção Básica, mas com olhos também para as Atenções Secundárias e Terciárias, o prefeito lembrou que outras obras englobam o projeto de estruturação e reestruturação. Dentre elas, a nova sede da Vigilância Sanitária, entregue em maio deste ano.

“Na gama de obras que entregaremos visando melhorias na saúde estão outras quatro UBS, um novo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD III) e duas Unidades de Acolhimento. Todas serão entregues este ano. E para coroar as ações vamos entregar o Novo pronto Socorro no aniversário de 299 anos da Capital. 16 novas UBS serão construídas e a previsão de lançamento é para o final de 2017. Já as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Leste e Oeste e as 50 novas equipes do Programa Saúde da Família (PSF) serão entregues até o fim da gestão. Todas essas obras e trabalhos estão sendo realizadas pelo povo e para o povo porque eles são a razão de estarmos aqui” ressaltou o gestor.

Há oito anos atuando na USF contemplada, a médica Fernanda Fernandes pontua que essas melhorias de fato refletem nas bases. “Infelizmente atuávamos em condições precárias aqui na unidade e onde estávamos alocados nos deparávamos com uma série de entraves. Tudo isso refletiu na vida dos pacientes que se tornavam impacientes. Agora, mesmo com a recepção cheia por conta da vacinação, percebemos a calmaria. Tenho certeza que a população ficou tão feliz quanto nós com essa atuação da Secretária de Saúde. Pois isso foi refletido na calmaria da recepção mesmo com casa cheia por conta da vacinação”.

A dona de casa Marlene Alves reforça as falas da médica e diz que nunca ficou tão feliz por entrar em sua unidade de referência. “Nosso Deus, era muito difícil e triste entrar aqui. Nos dias de chuva alagava tudo. Na seca o calor era insuportável e não tinha cadeiras para todos, pois a grande maioria estava quebrada. Estou numa felicidade só. Ao ver essa recepção cheia com todo mundo sentado e confortável nesse ar condicionado pude ver que o nosso prefeito e nossa secretária está mesmo humanizando a saúde. É isso que nós precisamos. Esse lugar é mais que uma postinho de saúde é nossa segunda casa (sic)”, finalizou a paciente da unidade.