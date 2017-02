Da Redação/Extra MT

O governador Pedro Taques vistoriou neste sábado (25.02), atestou a qualidade e autorizou a liberação, até 15 de março, do Complexo Viário Deputado Walter Rabello, o Complexo do Tijucal. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Cidades, Wilson Santos, que acompanhou o governador na inspeção in loco. “Estamos na fase de sinalização da obra, horizontal e vertical”, explicou.

A obra compreende a trincheira de 740 metros de extensão entre a BR-364 até a avenida Archimedes Pereira Lima, e o viaduto de 520 metros de extensão que liga a BR-364, passando pelo trevo de acesso do bairro Tijucal, até a avenida Fernando Corrêa da Costa. Conforme Wilson, este é o complexo viário mais movimentado da cidade, com previsão de 10 mil veículos por hora. O custo foi de R$ 32 milhões.

Segundo o secretário, o Governo do Estado pretende entregar até o fim deste ano todas as obras remanescentes da Copa do Mundo de 2014, à exceção do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), que a meta é começar.

“Em relação à Trincheira Jurumirim foram pagos R$ 50 milhões e o consórcio executor exige mais R$ 30 milhões. Sobre a do Santa Rosa, queremos até o final de março colocar o edital de licitação na rua. Já com relação à Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Cáceres, dia 15 de março, às 14h, vamos abrir o envelope com as propostas. É possível que o governador dê a ordem para implantação da ZPE em Cáceres ainda em março deste ano”, declarou.

Wilson também estabeleceu no cronograma para a primeira quinzena de março a licitação e no início de abril a execução da ordem de serviço das demolições dos imóveis que estão nas áreas por onde vai trafegar o VLT. “O governador quer começar as demolições pela ilha da banana, em frente à igreja do Rosário”, concluiu.