O governador Pedro Taques (PSDB) esteve reunido, ontem, em Sinop com prefeitos, vereadores, diretores de hospitais e outras lideranças da região Norte para discutir a situação da Saúde no Estado. “Já fizemos todos os cortes possíveis. Agora, precisamos de dinheiro novo. Eu tenho a chave do cofre, mas não tenho fábrica de dinheiro”, explicou.

Taques citou um déficit de recursos de R$ 20 milhões na área no Estado. “Precisamos de R$ 65 milhões para a Saúde. Só estamos conseguindo parte deste valor. Há um déficit aí de R$ 20 milhões. Então por isso esta reunião foi produtiva, pois discutimos como buscar estes recursos. A saúde, no mundo todo, é cara”.

Segundo o deputado federal Nilson Leitão (PSDB), que organizou o encontro, as propostas discutidas foram registradas e serão analisadas pelo governo estadual. “Precisamos cortar gastos e receber do governo federal que deve dinheiro para Mato Grosso. Uma outra situação é os municípios cumprir a parte deles, principalmente com atenção básica para reduzir o atendimento nos hospitais. Precisa remodelar a Saúde e ter a gestão eficiente”.

Também participaram do encontro o deputado federal Victório Galli (PSC), e os deputados estaduais Baiano Filho (PSDB) e Dilmar Dal Bosco (DEM).

Fonte: Só Noticias