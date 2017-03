Da Redação/Extra MT

O governador Pedro Taques reuniu no Palácio Paiaguás 109 prefeitos e 57 vice-prefeitos, além de secretários de Estado, secretários municipais e deputados estaduais para anunciar uma série de ações que vão impactar positivamente os municípios mato-grossenses. Entre as medidas anunciadas estão a liberação de R$ 34 milhões em emendas parlamentares, um programa de pavimentação urbana em parceria com a Assembleia Legislativa no valor total de R$ 160 milhões e o repasse de R$ 38,8 milhões anualmente para a manutenção de rodovias estaduais não pavimentadas, por onde trafegam os ônibus de transporte escolar. No evento, realizado nesta terça-feira (28.03) no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, também houve a entrega de 121 veículos para as secretarias de Segurança Pública, Meio Ambiente e Justiça e Direitos Humanos.

O governador Pedro Taques explicou que, para o programa de pavimentação urbana, R$ 80 milhões serão oriundos do Poder Executivo e outros R$ 80 milhões vindos do duodécimo do Poder Legislativo. A Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) também deve participar da ação.

Conforme o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, a proposta teve apoio de todos os deputados. Para este ano, o Legislativo deve repassar R$ 40 milhões e o restante no próximo ano. “Entendemos, em conjunto com todos os deputados, que podemos fazer uma economia de R$ 80 milhões entre 2017 e 2018”, disse.

O secretário de Estado das Cidades, Wilson Santos afirmou que a Secid não vai fazer projetos de pavimentação, então pediu celeridade dos prefeitos na elaboração e protocolo dos projetos na pasta. Dessa forma, o dinheiro vai ser liberado rapidamente para a realização das obras.

O anúncio da liberação de R$ 34 milhões em emendas nos próximos 90 dias foi feito pelo secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, durante o encontro com os prefeitos. As emendas são oriundas da Secretaria das Cidades.

Deste montante, R$ 22 milhões dizem respeito a emendas dos deputados estaduais que se encontram pendentes na pasta. “Nós fizemos um trabalho e levantamos todas as emendas dos deputados estaduais que estão pendentes na Secretaria das Cidades e beneficiam as prefeituras. Em nome do governador, anuncio que conseguimos levantar estes R$ 22 milhões e vamos pagar todas as emendas da secretaria”, garantiu Paulo Taques. Deste total, R$ 10 milhões serão pagos já nos próximos dias. Outros R$ 5 milhões, em 30 dias, e o restante em 60 dias.

Aqueles municípios que não possuem emendas parlamentar receberão R$ 150 mil cada. “Nós levantamos as prefeituras que não possuem emendas na Secid e definimos que vamos determinar o pagamento de R$ 150 mil para cada prefeitura, num total de R$ 12 milhões, segundo nossos levantamentos. Provavelmente este recurso vai ser utilizado para asfalto ou alguma outra obra que a prefeitura assim desejar”, anunciou. Ele frisou ainda que o Governo também está promovendo um levantamento das emendas existentes na Secretaria de Estado de Cultura.

Viaturas

Na oportunidade, o governador ainda promoveu a entrega de veículos para a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e para a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh).

Fonte: Secom-MT