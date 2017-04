Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

O governador Pedro Taques, o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte, e o prefeito de Vila Rica, Abmael Borges, assinaram nesta quinta-feira (27.04) um protocolo de intenção para o início do projeto de reestruturação do Aeroporto Municipal. A partir de agora, o Estado vai iniciar a elaboração de um estudo aeroportuário focado na futura realização de obra na unidade.

“Estamos trabalhando para conseguirmos melhorar as condições deste aeroporto, que é um importante indutor de desenvolvimento. Vamos nos esforçar para mais adiante pavimentar e sinalizar a pista, além de adequar o terminal, nesta região que fica próxima às fronteiras de Mato Grosso com os estados do Pará e Tocantins”, afirmou o secretário da Sinfra.

Marcelo Duarte também confirmou a destinação de 30 mil litros de óleo diesel para auxiliar o município de Vila Rica nos serviços de recuperação de rodovias. Para todos os municípios da região, o estado repassou nesta gestão 542 mil litros de combustível para ser utilizado nas máquinas que atuam na região.

Duarte ressaltou, ainda, o repasse de recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) que vem sendo feito desde janeiro de 2015. De lá para cá, o Estado repassou mais de R$ 500 milhões para os 141 municípios.

Com o valor recebido, o prefeito de Vila Rica destacou que adquiriu dois caminhões para uso nas rodovias estaduais que cortam os municípios. “São maquinários novos que vamos utilizar na manutenção das nossas estradas melhorando a vida dos nossos moradores”, disse.

O Governo de Mato Grosso também tem feito a manutenção das rodovias não pavimentadas. Nesta gestão, para esta região foi mantida a trafegabilidade de mais de 2.5 mil quilômetros.

A pavimentação tem sido outro destaque na área de Infraestrutura. O Governo concluiu em dois anos 1.430 km de asfalto entre obras de pavimentação (712 km) e reconstrução (718 km).

Fonte: Unidade de Comunicação – UNICOM