Da Redação/Extra MT

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA) e MT Par, realizará nesta quarta-feira (21.06), a partir das 8h30, na sala de reunião Garcia Neto, um evento para o anúncio de parcerias com importantes instituições de atuação nacional e internacional.

Serão assinados Acordos de Cooperação com o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops/ONU) e com a Empresa de Planejamento em Logística (EPL) do Governo Federal. São medidas que buscam fortalecer as ações voltadas para o avanço da qualidade da Infraestrutura e a logística do Estado.

Para o projeto de “Fortalecimento da gestão da infraestrutura de transporte e de obras em Mato Grosso”, que será assinado com a ONU, o Governo do Estado irá investir R$ 28.075.466,00 no período de três anos. O governador Pedro Taques recebeu aval da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), ligada ao Ministério das Relações Exteriores (MRE), para que a secretaria implante o projeto.

Outro representante do Governo de Mato Grosso envolvido no projeto é a Mato Grosso Parcerias S.A. (MT PAR), que ficará mais focada na gestão de informações, no acompanhamento dos processos de capacitação dos servidores e nas atividades relacionadas à contratação de Parceria Público-Privadas (PPP).

O acordo que será assinado com a EPL visa o desenvolvimento de estudos preliminares técnico, econômico e ambiental no âmbito multimodal para aplicação em concessões de infraestrutura estaduais que se integram a logística de transporte nacional. Esta parceria irá fomentar informações para o desenvolvimento de um Plano Estadual de Logística Integrada.

Fonte: Secom-MT