Após a paralisação dos servidores públicos do Estado e Manifestação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o Governo recebeu os representantes dos sindicatos e prometeu apresentar uma contra-proposta na próxima terça-feira (13), no período da manhã. O acerto foi na Casa Civil com os secretários José Adolpho Vieira (Casa Civil) e Gustavo de Oliveira (Fazenda).

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social de Mato Grosso (Sindes-MT), Adolfo Grassi, participou da reunião na Casa Civil. Ele ressaltou a importância do diálogo e pontua que a categoria está aberta à negociação, porém, adianta que não aceitará que os direitos dos servidores sejam prejudicados ou até mesmo extinguidos.

No encontro, o Fórum Sindical apresentou mais uma vez as reivindicações da categoria, que pede o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA), de 3,92% de forma única ainda na folha deste mês e ainda este ano o da RGA 2016, estipulado em 6,58%. O não aumento da alíquota de 11% para 14% para as previdências estaduais e garantia das progressões horizontais e verticais de carreira também estão no pedido.

Vale lembrar que o Governo enviou na última terça-feira (06/06) para a Assembleia Legislativa o projeto de lei com a proposta inicial de pagar a revisão em três parcelas ao longo de 2018: 2,15% em janeiro, 2,15% em abril e 2,14% em setembro do próximo ano.

