Da Redação/Extra MT

O chamamento em dois anos de 1.952 policiais militares, 1.084 policiais civis, 449 bombeiros e 13 profissionais da Politec, e o investimento nas forças de segurança fizeram a diferença para reduzir os índices de criminalidade. Em dois anos, o Governo do Estado executou um orçamento de R$ 4,5 milhões em inteligência policial, adquiriu 174 motos, 329 veículos, 1.200 pistolas, 100 pistolas Glock, 40 fuzis, 50 submetralhadores, 40 metralhadoras e 4.111 coletes balísticos.

Todas as ocorrências de homicídios, roubos, furtos, tráfico de drogas e uso ilícito de drogas reduziram. Em Cuiabá não houve nenhum registro de assassinato durante o carnaval. Os três casos registrados em Várzea Grande não tiveram nenhuma relação com a folia.

O secretário de Segurança Pública, Rogers Jarbas, atribuiu o resultado aos investimentos feitos pelo governo do Estado, às ações qualificadas e ao empenho dos servidores das forças policiais: Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros, Politec e Detran.

“Tivemos mais profissionais nas ruas. Foram mais de 4 mil policiais militares nas ruas, 800 policiais civis, 343 bombeiros e 145 profissionais da Politec. O chamamento dos profissionais da segurança fez toda a diferença. Agora o Detran vai ter reforço de mais 113 concursados. Não só no carnaval teremos dados bons, com certeza vamos ter um 2017 ainda melhor do que 2016”, comentou o secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, Rogers Jarbas.

Ele ainda ressaltou a duas operações Bairro Seguro e uma Brasil Central Seguro deflagradas em janeiro e fevereiro, que juntas, resultaram na prisão de 461 pessoas, 66 armas de fogo apreendidas e a apreensão de 191 quilos de entorpecentes. Todas as ações ocorreram de forma integrada entre a Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros, Politec e Detran.

O secretário adjunto de Inteligência, Gustavo Garcia, observou que os indicadores da criminalidade em janeiro deste ano em relação a janeiro do ano passado também têm caído. “Os casos de homicídios são 26% menores do que janeiro de 2016 em Mato Grosso, também reduzimos os casos de roubos em 28% e furtos em 15%. A tendência é termos números ainda melhores agora no mês de fevereiro”, avaliou.