O vereador Justino Malheiros do PV, foi eleito por unanimidade presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá na tarde deste domingo (1º). A eleição da Mesa Diretora para o biênio 2017/2018 ocorreu após a cerimônia de posse dos 25 vereadores eleitos em 2016.

A nova composição da nova Mesa, é Justino Malheiros – presidente (PV), 1º vice presidente – Renivaldo Nascimento (PSDB), 2º Vice-presidente – Diego Guimarães (PP), 1º secretario Dilemário Alencar (Pros) 2º secretario Marcelo Bussiki (PSB).

Justino foi questionado quanto a aprovação do polêmico projeto que aumentou o salários dos vereadores de R$ 15 mil para R$ 18.975, além de aumento em Verba indenizatória e a criação do décimo terceiro salário, mas se esquivou e disse comentar o assunto em um outro momento.

O vereador de primeiro mandato é filho do ex deputado estadual e ex secretário de Cultura do Estado, João Malheiros (PR).O político de primeira viagem recebeu na última eleição 2.917 votos.

O vereador Mario Nadaf (PV) disse que o partido que fez oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), na eleição, agora é da base e indicou o presidente estadual do Partido Verde, José Roberto Stopa, para continuar na pasta de serviços urbanos de Cuiabá.