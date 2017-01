Cláudia Joséh

Com a presença de milhares de pessoas, entre autoridades políticas municipais, estaduais, autoridades do Poder Judiciário, diversos segmentos da sociedade civil organizada e população geral, a prefeita Lucimar Sacre de Campos foi empossada hoje, 1º de janeiro, no auditório do Hotel Hits Convention Center. A prefeita obteve nas últimas eleições uma votação exitosa e histórica na política do município, com 76,16% dos votos válidos. Lucimar Campos disse que irá governar a cidade de acordo com os princípios da Administração Pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência – além dos mecanismos de justiça social, responsabilidade e igualdade social.

A população várzeagrandense recebeu a prefeita em meio a aplausos, homenagens, agradecimentos, boas energias e bençãos eclesiásticas. A prefeita disse que cuidará da cidade como cuida de sua família e de Várzea Grande, como cuida de seu lar, com esperança, paz, prosperidade, trabalho e amor.

O presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA/VG), Leandro Momente disse que a prefeita em seu primeiro mandato colocou ordem na máquina e desenvolveu diversas obras e projetos contemplando toda a população. “Acreditamos que nesta segunda etapa do mandato sejam formatadas e implementadas mais políticas públicas para captação de diversos recursos que beneficiam os organismos socioassistenciais de Várzea Grande”, enfatizou.

Na oportunidade, o presidente do bairro Santa Terezinha, Robson Nunes Vieira destacou que a gestão da prefeita foi bem empregada em seu bairro, que sempre foi esquecido em outras gestões. “Meu bairro é carente em todas as áreas, porém a prefeita canalizou diversas ações de suma importância e relevância social à comunidade. “Neste pouco tempo de gestão recebemos manilhas nos córregos, coleta de lixo com frequência, 100% de iluminação pública, além de cursos profissionalizantes para nossas mulheres. Estamos esperançosos junto à gestão e na expectativa do asfaltamento para região. Para melhorar a aparência do bairro implantamos o projeto ‘Jardins’, que por meio da integração e conscientização mudamos a rotina do bairro com a criação de jardins utilizando materiais recicláveis. A proposta também é fazer reflorestamento dos córregos com plantas nativas frutíferas, tudo isso graças ao empenho e abertura de diálogo junto a gestão atual”.

A pastora Gisele Venturelle disse que o segmento evangélico está com uma expectativa diferente em relação à gestão. “A nossa esperança está mais avivada, acreditamos em um novo tempo para Várzea Grande. Este novo legado de governo está nas mãos da prefeita Lucimar que ‘Ama, Cuida e Acredita’ em dias prósperos e melhores para nossa população. Será uma nova era de paz e vida em abundância. Este é o único governo que incluiu em sua administração todos os segmentos religiosos. Várzea Grande terá um novo tempo que marcará a História de seu povo e sua gente”.

O padre Bruno Costa, missionário da Canção Nova abençoou a gestão 2017-2020 e a população várzeagrandense. “Governar é uma vocação. Que a prefeita desempenhe um governo de igualdade social, fraternidade e acima de tudo com humildade de sempre colocar Deus na frente de todos os atos e ações”.

A prefeita, emocionada com as manifestações de carinho, em suas primeiras palavras pronunciadas na solenidade de posse disse que não haverá trégua nem descanso enquanto todas as pessoas não tiverem resguardados todos seus direitos. E que será um instrumento de mudanças que Várzea Grande anseia.