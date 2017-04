Da Redação/Extra MT

Mato Grosso é sede da segunda reunião do Fórum dos Governadores do Brasil Central deste ano. O encontro será realizado nesta sexta-feira (07.04), no Cenarium Rural, em Cuiabá. O objetivo é discutir os próximos passos que serão dados pelo consórcio, que visa à integração e trabalho conjunto dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Rondônia e Maranhão.

Além do governador de Mato Grosso, Pedro Taques, também participam do fórum o governador de Goiás e presidente do consórcio, Marconi Perillo; Marcelo Miranda (TO); Confúcio Moura (RO); Rodrigo Rollemberg (DF) e os vice-governadores Carlos Brandão (MA) e Rose Modesto (MS).

Nesta reunião, também participam o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o Embaixador da Holanda no Brasil, Johannes Peters.

Os participantes do evento atenderão a imprensa em entrevista coletiva, às 9h30, no Cenarium Rural, localizado na Avenida Doutor Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, Centro Politico Administrativo, Cuiabá.

Fonte: Secom-MT