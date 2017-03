Da Redação/Extra MT

O ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho, virá a Cuiabá para anunciar o retorno do programa Luz para Todos em Mato Grosso. O investimento feito será de R$ 284 milhões e irá ajudar mais de 18 mil famílias no estado. O evento está marcado para o dia 14 de março, às 10h, no salão Cloves Vetoratto, no Palácio Paiaguás.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho (PSB), participou da reunião em Brasília quando o ministrou informou sobre o anúncio. O parlamentar ressaltou a importância da implantação do programa, que gera desenvolvimento, emprego e renda para milhares às famílias.

“O Luz para Todos não leva apenas a energia elétrica. Ele garante dignidade às famílias, porque permite também que o cidadão passe a ter acesso a serviços como saúde, educação, possibilitando os estudos à noite, por exemplo, além do abastecimento de água e saneamento”.

Botelho faz questão de ressaltar ainda que esta é uma importante vitória para Mato Grosso composta pelos deputados federais Fábio Garcia, que tem como luta o fornecimento de energia mais barata, e Adilton Sachetti, além dos estaduais Mauro Savi e Oscar Bezerra.

Em Brasília, também participaram da reunião os secretários de Estado de Trabalho e Assistência Social, Max Russi (PSB), e de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária, Suelme Evangelista (PSB), e o deputado Dr. Leonardo (PSD). O deputado federal Fabio Garcia foi o articulador da reunião, que já vinha algum tempo trabalhando para garantir o retorno do programa para Mato Grosso.

O parlamentar destacou ainda que somente cinco estados foram contemplados com investimentos do Luz para Todos e Mato Grosso está entre eles, sendo que é o segundo a receber mais recursos. Ele agradeceu o empenho do ministro.

O programa Luz para Todos tem como objetivo promover o acesso de famílias residentes em áreas rurais à energia elétrica, de forma gratuita, acabando com a exclusão elétrica no país, através das extensões de rede, implantação de sistemas isolados e realização de ligações domiciliares.

O Luz para Todos tem priorizado os beneficiários do Programa Brasil sem Miséria, escolas rurais, quilombolas, indígenas, assentamentos, ribeirinhos, pequenos agricultores, famílias em reservas extrativistas, afetadas por empreendimentos do setor elétrico e poços de água comunitários.

Fonte: Assessoria ALMT