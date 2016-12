Da Redação/Extra MT

O prefeito Mauro Mendes (PSB) e todos os secretários municipais se reuniram, ontem, para acertar a finalização dos trabalhos desenvolvidos e encerrar a gestão.

“O objetivo da reunião ainda não é de despedidas. Teremos mais uma antes do fim do ano. Seguramente todos queremos repassar a prefeitura com as contas redondas, pois foi um esforço que fizemos ao longo de todo o mandato”, disse Mauro, por meio da assessoria.

Segundo ele, o término da gestão será bastante tranquilo, com fornecedores de quase todas as secretarias em dia. Mauro também determinou que os secretários cancelem empenhos desnecessários, verifiquem os restos a pagar e mantenham as contas em dia, para que não fiquem débitos para o próximo prefeito. Sobre as demandas da equipe de transição, o coordenador da equipe da atual gestão, Gilberto Figueiredo, explicou que todas as solicitações estão sendo atendidas e que a convivência com a equipe do prefeito eleito está sendo bastante tranquila e harmônica.

“Não estamos tendo dificuldades”. Os esforços de encerramento também foram voltados para a regularização ou repactuação dos Termos de Ajustamento de Conduta (TACs), firmados com o Ministério Público, que, conforme o procurador-geral Rogério Gallo estão todos encaminhados da melhor forma possível.

