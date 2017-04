Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

Na busca de melhorias para Aeroporto Municipal Presidente João Batista de Figueiredo, a prefeita Rosana Martinelli (PR) esteve em Brasília acompanhada da secretária de Planejamento Finanças e Orçamento, Ivete Mallman, em reuniões no Ministério do Transporte, para viabilizar recursos, e com a empresa Azul Linhas Aéreas para garantir ampliação da malha viária.

A prefeita foi recebida pelo o secretário-Executivo do Ministério dos Transportes, Fernando Melro. O encontro foi intermediado pelo senador Wellington Fagundes (PR) e também teve a participação do deputado estadual Silvano Amaral (PMDB).

Conforme a secretária de Finanças, já há um projeto em andamento na Secretaria de Aviação Civil (SAC) que prevê recursos para a ampliação do aeroporto e é licitado pelo Banco do Brasil, porém, diante das demandas emergenciais, foi pleiteada uma verba para a reestruturação. “Considerando as necessidades de urgência para que o município tenha sua operação por instrumentos, houve essa disponibilidade, por meio do secretário, em apoiar Sinop, para que de imediato possamos sanar nossas dificuldades”, explicou Ivete Mallmann.

Ainda em Brasília, a prefeita e a secretária se reuniram com a diretora de relações institucionais da Azul Linhas Aéreas, Patrizia Xavier, que garantiu apoio ao município, mas discussões relacionadas as melhorias para o aeroporto. A empresa já opera em Sinop, com voos diários para Cuiabá.

“Em hipótese alguma a intenção da empresa é parar, mas sim estabilizar e melhorar o atendimento na cidade. Desde 2016 a Anac encrudesceu algumas regras de operação da aviação civil. Com isso a empresa teve que se adaptar, diminuímos alguns voos na região, mas por causa dessa regra que ficou mais rígida. Mas a partir do momento que estamos estabelecendo uma relação de parceria com a nova administração a gente vislumbra que só vamos melhorar a nossa presença a cidade”, asseverou a diretora da Azul.

Para a secretária de Finanças a disponibilidade do Ministério dos Transportes em auxiliar o Município viabilizará ainda mais a relação com as empresas aéreas.

“O que nos dá uma perspectiva junto as empresas aéreas, razão pela qual visitamos a azul, empresa parceira em Sinop, que atua no município há muito tempo e reforçamos a necessidade de mantê-la em Sinop, atendendo a nossa comunidade”, finalizou Ivete.

Fonte: Assessoria Prefeitura