Da Redação/Extra MT

A fiscalização realizada através da Central de Monitoramento da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana vai garantir maior agilidade ao transporte público na Capital. O objetivo da intensificação do policiamento por meio das câmeras é certificar que a faixa exclusiva para o transporte coletivo não seja ocupada por outros veículos. Para auxiliar a orientação aos condutores, placas de sinalização também foram instaladas nas vias contempladas. A operação tem início na próxima segunda-feira (06).

Segundo o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, as frotas de ônibus têm enfrentado dificuldades para cumprir seus respectivos itinerários com celeridade. Com outros automóveis utilizando o espaço reservado para os usuários do transporte público, as viagens tem se tornado mais longas, prejudicando a qualidade do serviço.

“Nosso propósito não é multar o motorista cuiabano, não foi para isso que a Central de Monitoramento foi implantada. O que a Prefeitura de Cuiabá quer é conferir maior presteza no trânsito da cidade. As faixas exclusivas foram criadas com a missão de deixar o caminho livre para que os ônibus circulem com mais rapidez. No entanto, quando todos passam a usar o mesmo espaço sem autorização, o trabalho desenvolvido pelos motoristas – que consiste em levar o usuário ao seu destino em tempo hábil – fica comprometido”, afirma.

Viagens mais longas prejudicam a vida daqueles que fazem deste transporte seu principal meio de locomoção diário. Com uma média de 70 passageiros por veículo e cerca de cinco milhões de pessoas que usam o serviço mensalmente na Capital, o ritmo de trabalho das frotas de ônibus é intenso e o passageiro precisa ser colocado como prioridade, conforme pontua Antenor.

“Tudo que estiver ao nosso alcance para tornar a viagem dos passageiros mais confortável e agradável, nós faremos. Sabemos que o transporte ainda não está em seu estágio ideal, mas também reafirmamos que a qualidade do serviço consiste em um conjunto de aspectos e a agilidade na condução dos usuários é essencial para que as viagens sejam menos exaustivas, tanto para eles, como para os próprios motoristas”, concluiu.

Futuramente, as avenidas Fernando Corrêa e Getúlio Vargas também passarão pela fiscalização mediante a Central de Monitoramento.

Fonte: Assessoria Prefeitura