O vice-prefeito Niuan Ribeiro e o secretário municipal de Planejamento, Jesus Lange Adrien Neto, participaram do 3º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio Mundial, que aconteceu em Brasília, nesta terça-feira (11). Com o objetivo de estabelecer discussões que contribuam para o fomento do turismo em todo o país, o evento tratou sobre a importância do programa PAC Cidades Históricas, além de debater a respeito dos Sistemas de Governança, Gestão Pública e Políticas Setoriais de Cultura, Turismo e Meio Ambiente para os municípios.

“O Brasil é riquíssimo em se tratando de patrimônios mundiais e aqui no nosso Estado temos o Pantanal, que é uma de nossas riquezas naturais. Cuiabá tem grande importância neste cenário, uma vez que é a sua porta de entrada. Por isso, precisamos valorizar os pontos históricos que temos aqui, revitalizando e devolvendo o vigor para aquelas regiões que fazem parte da construção da nossa cidade. Já temos trabalhado em prol disso com o Centro Histórico. Vamos devolver à vida aquele espaço, impedindo que a criminalidade ocupe a região e trazendo uma movimentação noturna ativa. Este é um dos compromissos do prefeito Emanuel Pinheiro, que entende o potencial que o centro, que é um dos berços da cuiabania, possui”, revelou Niuan.

Com 14 projetos amparados pelo programa PAC Cidades Históricas, Cuiabá tem passado por um processo de transformação em se tratando de seus espaços turísticos. Seguindo o viés daquilo que foi debatido durante o encontro, o município tem atuado para potencializar o turismo através dos patrimônios existentes. O próximo local a ser devolvido à população é a Casa Barão de Melgaço, atual lar da Academia Mato-grossense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso.

Para o secretário Jesus Lange Adrien Neto, é importante que os municípios invistam na revitalização dos espaços, mas é necessário que haja uma flexibilidade nas leis quanto ao que é permitido ser aplicado nas reformas.

“É fundamental que as normas em relação a este assunto sejam mais flexíveis – mas claro –, com muito cuidado. Creio que é necessário manter a preservação do espaço, permitindo que a restauração seja feita de forma que valorize o local, dando vida nova a ele. Dessa maneira, os proprietários dos espaços também se sentirão mais entusiasmados para investir na requalificação do imóvel. Esta também é a perspectiva da presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, Kátia Santos Bógea, e é gratificante poder contar com a entidade como um grande parceiro de Cuiabá”, concluiu.