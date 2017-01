Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

O novo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), revelou à imprensa que seu vice-prefeito, Niuan Ribeiro (PTB), será o responsável pela interlocução política do Paço Alencastro.

Uma das funções primordiais do vice-prefeito será dialogar com os vereadores e fazer a articulação política junto ao Legislativo Cuiabano.

Além do vice, o secretário municipal de Governo, Carlos Roberto da Costa, o “Nezinho”, também será responsável pelo diálogo com a classe política.

“Vou fazer um mesclado entre o secretário de Governo e o vice Niuan. Quero que o vice aja bastante nessa interlocução política”, disse Emanuel Pinheiro.

De acordo com ele, o petebista se mostrou apto a buscar diálogo e recursos para o município.

“Quero que o vice-prefeito haja muito na interlocução política entre a prefeitura e os Poderes. Não abro mão de trabalhar nisso também, mas como a dinâmica é muito pesada, quero que o Niuan ajude. Ele está com muita vontade, é confiante e tenho certeza que vai saber administrar bem isso”.

Pinheiro ainda ressaltou que Niuan deverá buscar recursos principalmente em Brasília. “Ele vai fazer a articulação de obras que estão paralisadas e “destravar” convênios que também não foram para frente, especialmente no Governo Federal. Temos mais de oito convênios paralisados só no Ministério do Turismo, entre outros. Estamos perdendo por falta de articulação, então é missão dele ir atrás dessa situação”.

Niuan afirmou que fica feliz com a posição em que foi colocado. “Nós fizemos uma campanha limpa e juntos vamos continuar trabalhando por Cuiabá. Quero poder buscar ainda mais recursos para a Capital e com isso a população vai ter uma melhoria de vida. Não deixaremos a desejar na gestão da cidade”, disse o vice-prefeito.