Da Redação/Extra MT

Continuam em ritmo acelerado as obras de recuperação do pavimento asfáltico de diversas ruas e avenidas de Várzea Grande e que estão sendo feitas em parceria com o Governo do Estado que está entrando com R$ 6 milhões de um total de R$ 8 milhões, ficando R$ 2 milhões em recursos próprios do Tesouro Municipal.

“Trabalhamos em prol da população. Quando Estado e Município se unem, quem ganha é o povo que recebe obras de qualidade e que acima de tudo valorizam o Estado de Mato Grosso, a cidade de Várzea Grande e propriedade de nossos moradores”, frisou a prefeita Lucimar Campos, reafirmando que busca também recursos federais para ampliar o programa de pavimentação de ruas e avenidas em todo o município.

Planejamento estima obras de 200 quilômetros para os próximos quatro anos entre pavimentação novas, duplicações, recuperação de pavimentação (tapa-buraco) e manutenção de ruas e avenidas já existentes.

A secretaria de Viação, Obras e Urbanismo comanda o trabalho das empresas contratadas para a execução dos serviços que estão nas várias ruas da região Centro Sul, no entorno do Terminal de Integração André Maggi.

No planejamento das obras de pavimentação, está previsto futuramente a transferência do Terminal de Integração André Maggi para a região próxima do Aeroporto Marechal Rondon, aonde se encontra a estação central do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT que o Governo do Estado quer retomar ainda neste ano.

As obras incluem pavimentação de 50 quilômetros de ruas e avenidas, que já estão contemplando 25 bairros, além da área central de Várzea Grande.

O titular da pasta, Luiz Celso de Moraes explicou que todas as ruas intermediarias ao terminal e que dão acesso a feira municipal serão revitalizadas. “Está é uma importante região central onde se concentra um grande fluxo de pessoas, porque esse local reúne empreendimentos de vários segmentos da economia várzeagrandense”.

O secretário lembra que a primeira etapa da operação de revitalização começou pelo bairro Novo Horizonte, onde oito ruas foram contempladas com novo pavimento em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUq) de espessura média de 4 cm (compactado). O CBUq é hoje uma das melhores tecnologias em pavimento asfáltico.

“No Novo Horizonte foram executados 2 quilômetros de pavimentação, e as obras foram feitas de acordo com as necessidades das intervenções. As obras nesta região já foram concluídas na semana passada. Os trabalhos avançam em outras localidades na medida em que as chuvas permitam a continuidade dos serviços”.

Essa semana, por exemplo, explica Luiz Celso, tem sido de auto rendimento em função da redução das chuvas. “A determinação da prefeita Lucimar Sacre de Campos é que os serviços sejam realizados com qualidade, regularidade e dentro dos prazos estipulados para a conclusão, mas nestes casos dependemos muito das condições climáticas. Em vários bairros vamos fazer o recapeamento, e em outro um novo pavimento. A operação tapa-buraco também auxiliará nos trabalhos onde a intervenção for necessária”.

Além dos bairros que estão na lista dos contemplados com melhorias na sua infraestrutura, todos os corredores do transporte coletivo também receberão obras estruturais de melhoramento da malha viária. “O trânsito pesado em determinadas vias acabam sendo um complicador, que aliados ao período chuvoso, acabam diminuindo a vida útil do pavimento, por isso da necessidade da revitalização dessas importantes vias”, completou.

Os bairros que também serão contemplados nesta primeira fase estão o Ouro Verde, Jardim Marajoara, São Simão, Cohab Canelas, Ipase, Jardim Imperador e Costa Verde.

Fonte: Assessoria Prefeitura