Da Redação com assessoria

Quatro municípios do noroeste do estado devem receber investimento na ordem de R$ 16,1 milhões à Educação ainda neste ano. O anúncio foi feito pelo deputado estadual Oscar Bezerra (PSB) e o secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Aurélio Marrafon, que visitou a região nesta semana.

De acordo com Oscar, o recurso será destinado à construção e ampliação de escolas situadas em Juara, Porto dos Gaúchos, Tabaporã e Novo Horizonte do Norte. “Estamos trabalhando em parceria com o governador Pedro Taques para viabilizar esse recurso, mesmo diante da crise econômica que o país enfrenta. Nossa expectativa é que ainda este ano todas as obras sejam, ao menos, iniciadas”, explica o deputado.

A maior parte do investimento, cerca de R$ 12 milhões, será destinada a Juara, onde uma escola modelo será construída. O projeto prevê uma edificação de até 10 mil metros quadrados e a implantação de um modelo de ensino e gestão em que toda a comunidade seja envolvida.

Segundo Oscar, uma das alternativas avaliadas é de que a escola modelo funcione onde hoje fica a Escola Estadual Oscar Soares. Para isso, no entanto, será necessário ampliar a área construída, com a possível desapropriação de imóveis localizados no entorno da unidade.

“Não queremos que a nova escola fique escondida. Queremos ela no centro da cidade, por isso, ampliar a Oscar Soares é uma das alternativas. Mas isso vai demandar a desapropriação de alguns terrenos nas proximidades da escola. Precisamos saber se a comunidade quer isso. Precisamos ouvir as pessoas antes de decidir onde construir”, pontua o parlamentar.

O restante do montante a ser investido, de acordo com a previsão do secretário Marrafon, será destinado da seguinte forma: cerca de R$ 3 milhões para a construção de um pavilhão com novas salas e uma quadra coberta na Escola José Alves Bezerra, de Porto dos Gaúchos; e R$ 750 mil e R$ 350 mil, respectivamente, para a construção de quadras poliesportivas em escolas de Tabaporã e Novo Horizonte do Norte.