Da Redação/Extra MT

A concessão da Ferrovia Senador Vicente Vuolo deverá ser um grande agente indutor do desenvolvimento econômico de Cuiabá e do Estado, conforme o prefeito Emanuel Pinheiro pontuou durante o Fórum Pró-Ferrovia. Ao longo do debate, que aconteceu nesta sexta-feira (24), o gestor ratificou com veemência a importância da Capital se envolver em todo este processo, fazendo parte da rota por onde o trem passará.

“Cuiabá tem todas as características e condições necessárias para liderar o processo de transformação e mudança no crescimento de Mato Grosso e esta concessão deverá ser um grande agente indutor do desenvolvimento econômico. Como a maior cidade do Estado, nós não podemos ficar à margem disso tudo, afinal, somado aos municípios da Baixada Cuiabana, somos responsáveis por um terço da população estadual. Aqui temos o maior centro de distribuição e reunimos as principais faculdades que vão possibilitar a formação de mão de obra qualificada. Na Capital encontramos todas as pessoas necessárias para trazer esse progresso. E se hoje debatemos os avanços da Ferrovia, isso se dá graças a esta terra, que é o começo de tudo, a região mais importante de Mato Grosso. Nosso povo clama por investimentos e evolução e como prefeito vou lutar por isso”, afirmou.

Com o objetivo de explanar sobre os avanços da via férrea, o debate foi conduzido pelo presidente do Fórum Pró-Ferrovia, Francisco Vuolo, que explicou a importância em solidificar este sonho, cumprindo o compromisso em desenvolver os 13 municípios beneficiados econômica e socialmente. Segundo ele, além de diminuir o gargalo logístico no Estado, a Ferrovia possibilitará a instalação de novas indústrias em Mato Grosso, aumentando a competitividade e gerando mais empregos.

“Conforme novas indústrias são atraídas devido à facilidade que o caminho férreo traz, consequentemente teremos reduções de custos, como a diminuição no frete de produtos. Isso fortalecerá nossa economia, permitindo que novas oportunidades e uma maior competitividade surjam na região. A implantação da Ferrovia Senador Vicente Vuolo é um antigo sonho que se tornará realidade e trará o progresso em esferas grandiosas para o Estado. Este projeto possui inúmeras vantagens sociais e financeiras e neste debate nós esperamos que todos dimensionem o valor que ela terá para um futuro promissor para nossa região”, disse.

Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – Fiemt, Jandir Milan, é fundamental investir no transporte ferroviário, um aspecto crucial para o desenvolvimento de qualquer região. De acordo com o empresário, é vergonhoso saber que a quantidade de vias férreas no Brasil reduziu, indo na contra mão dos países mais desenvolvidos.

“Há certo tempo atrás, decidi fazer uma pesquisa sobre quantas vias férreas existiam em nosso país no ano em que nasci, em 1953. Ao fazer um comparativo com esta data e o ano de 2017, cheguei a conclusão que há 64 anos atrás o Brasil tinha mais ferrovias do que hoje. É vergonhoso saber que nós regredimos na quilometragem de trechos ferroviários. Mais de 60 anos se passaram e ao invés de apresentarmos um quadro evolutivo, nós estamos perecendo neste aspecto. Isso mostra o descaso por parte do governo federal em ativar e mobilizar este tipo de transporte. Mas vamos avançar e permitir que Cuiabá e as demais regiões afetadas sejam beneficiadas por uma ferrovia quer vai projetar nosso Estado para o futuro”, revelou.

A Ferrovia Senador Vicente Vuolo sairá do porto de Santos (SP) e chegará até Rondonópolis. A próxima etapa é estender os trilhos até a Capital, além do norte do Estado.

Apresentação da ferrovia

Também presente no Fórum Pró-Ferrovia, o vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro, percorreu seis municípios da Baixada Cuiabana ao lado do presidente Francisco Vuolo, com o objetivo de mobilizar os gestores a unirem forças em prol da consolidação do transporte ferroviário. A viagem, que aconteceu no início do mês de março, teve adesão unânime e evidenciou o potencial que a via tem em se tratando de desenvolvimento.

“Fomos a Nobres, Acorizal, Diamantino, Rosário Oeste, Poconé e Santo Antônio, com o objetivo de apresentar a proposta promissora que a Ferrovia Senador Vicente Vuolo tem. Reunimo-nos com prefeitos e lideranças municipais, com a finalidade de envolvê-los neste processo, os estimulando a pensar em um Mato Grosso progressivo. Dar este suporte foi fundamental para que o fórum acontecesse, pois quanto maior o apoio este projeto tiver, mais nosso Estado crescerá em união e equilíbrio”, concluiu.

Fonte: Assessoria Prefeitura