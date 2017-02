Tweet no Twitter

Rafael Costa/GD

Partidos de oposição ao governador Pedro Taques (PSDB) começaram a discutir nesta segunda-feira (13) a possibilidade de uma ampla aliança para as eleições de 2018, quando estará em disputa a cadeira de governador, duas vagas ao Senado o que permite a indicação de quatro suplentes no total e mais as composições para Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados.