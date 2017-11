Da Redação Extra MT



A Praça Eurico Gaspar Dutra, conhecida como “Praça Popular”, localizada na Rua Senador Villas Boas, em Cuiabá, está sendo revitalizada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

A ação, idealizada pelo vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro, teve início na última segunda-feira (06), e está programada para terminar no final do mês. Dentre os serviços de melhorias, estão previstos: poda de árvores, recuperação dos bancos, dos canteiros, do jardim, troca de iluminação e lixeiras, reforma da quadra, do alambrado, do parque infantil e pintura em geral.

Segundo o Secretário José Roberto Stopa – que vem se destacando frente a pasta de serviços urbanos – “A praça será entregue completamente nova, e entregaremos para a população e para os moradores da região uma praça totalmente revitalizada, que estará pronta para receber os eventos natalinos e festividades de fim de ano” – pontuou.

Niuan Ribeiro, que reuniu com os moradores e empresários da região, afirmou que a obra faz parte de uma programação de ações da Prefeitura de Cuiabá, e juntamente com o Prefeito Emanuel Pinheiro, e o Secretário José Roberto Stopa, vem percorrendo inúmeros bairros da capital, onde muitos projetos estão sendo desenvolvidos.

De acordo com o vice-prefeito, “o papel do gestor, é desempenhar um bom trabalho através de ações e serviços, visando melhorias, e é exatamente isso que estamos fazendo, dando o máximo para prestar um serviço público de qualidade em prol da população cuiabana”, concluiu Niuan Ribeiro.