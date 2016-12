Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

A prefeita eleita Rosana Martinelli (PR) definiu que o horário de atendimento ao público, a partir de janeiro, será das 07h às 13hs. Nas secretarias municipais o horário será o mesmo. A medida não atinge os postos de saúde, creches, CRAS que terão seus próprios horários de funcionamento.

“Fizemos um levantamento que indica boa redução de custos atendendo o público neste horário. Serão mantidas 6 horas de atendimento mas optamos em seguir a recomendação do Controle Interno da prefeitura que sinalizou para atendimento externo neste horário”, disse a prefeita.

Rosana explicou ainda que estimativa de redução de empresas com energia, telefone, combustível, água, café e outras despesas podem chegar a aproximadamente R$ 3 milhões/ano. “Nossa intenção também é conversar com a futura mesa diretora da câmara e sugerir o mesmo horário”, acrescentou.

A prefeita continua conversando com aliados para definir dois secretários e fechar a composição do primeiro escalão. Ainda falta escolher os titulares para a Saúde e Governo. A tendência é que ao secretário de Governo, que conduzirá as articulações políticas, seja escolhido ano que vem. O de Saúde deve ser definido até a próxima segunda-feira.

Fonte: Só Noticias