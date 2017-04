Da Redação/Extra MT

A prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), acompanhada da secretária de Planejamento, Finanças e Orçamento, Ivete Mallmann, e do deputado federal Carlos Bezerra (PMDB), protocolou no Ministério do Esporte, em Brasília, o projeto para a reforma do Estádio Massami Uriú (Gigante do Norte).

Os investimentos para reforma do estádio Gigante do Norte serão de aproximadamente R$ 1,5 milhão e o pedido para a apresentação do projeto foi mediado pelo vice-prefeito Gilson de Oliveira. “Temos um compromisso com todo o setor esportivo de Sinop, que fizemos ainda na nossa campanha”, lembrou Gilson.

Segundo a prefeita, a busca por recursos para a reforma do estádio é uma das preocupações da administração. “É uma forma eficaz e satisfatória de atender o povo sinopense e o Sinop Futebol Clube, que tem representado muito bem nosso município”, explicou Rosana.

A prefeita e o deputado foram recebidos pelo secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, Leandro Cruz, Fróes da Silva.

Fonte: Assessoria Prefeitura