Alessandra Barbosa

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, anunciou no fim da manhã desta quinta-feira (26) o pagamento dos salários dos servidores públicos municipais do mês de outubro para sexta-feira (27). A antecipação do salários, cujo compromisso é de pagar no último dia últil de cada mês, faz parte da política de valorização do funcionalismo público. No próximo sábado (28) é comemorado o Dia do Servidor Público.

“Amanhã dia 27 de outubro o salário de cada servidor vai estar depositado na conta, uma forma de valorizar e homenagear o servidor público. Então, dessa forma, eu quero que todos se sintam comtemplados, recebendo sempre o salário no último dia do mês, mas este mês é especial”, explicou o prefeito.

“Eu quero que você comemore ao lado da sua família e de seus amigos, o seu dia, com o dinheiro na conta, fazendo justiça com os colegas servidores municipais de Cuiabá. Quero também agradecer a toda equipe pelo comprometimento, por toda luta sua ao nosso lado, para levar serviços públicos eficientes para nossa população”, reforçou Pinheiro.

O prefeito anunciou o pagamento em Brasília, onde cumpre uma série de compromissos em busca de convênios para várias áreas do serviço público municipal.

Os valores estarão disponíveis a partir de 0h desta sexta-feira. O pagamento cai direto na conta do servidor, seja da administração direta ou indireta.