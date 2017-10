Aprimorar a mobilidade urbana da Capital, observando seu exponencial crescimento, é um dos grandes focos do prefeito Emanuel Pinheiro, que na manhã desta quinta-feira (26), entregou nas mãos do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, três projetos de infraestrutura que englobam uma transformação significativa nas vias da Capital. Durante o encontro, que contou com a presença do secretário Municipal de Planejamento, Jesus Lange Adrien Neto, os gestores dialogaram sobre as possibilidades de viabilização dos recursos necessários, reforçando o compromisso de trabalhar conjuntamente em prol da Cuiabá dos 300 anos.

“Vivemos em uma cidade que exala um enorme potencial e que está passando por um estrondoso processo de desenvolvimento, com o lançamento e a retomada de obras que fazem parte de um antigo imaginário do povo cuiabano. Aqui em Brasília, estamos expandindo essa jornada em prol do progresso, apresentando três projetos que redefinirão a forma como a população se desloca pelas ruas de Cuiabá. Ousadas e vanguardistas, estas propostas solidificam a premissa da evolução inerente ao tricentenário desta terra que tem tanto a oferecer para os seus e para aqueles que a buscam para firmar suas trajetórias. O Contorno Leste, o viaduto que liga a Avenida Beira Rio e a Ponte Sérgio Motta e a Trincheira que engloba a Avenida das Torres e Avenida Itália, trarão novas rotas para os mais de 600 mil habitantes que transitam pela cidade. Essas intervenções são a garantia do conforto, agilidade, tranquilidade e uma trafegabilidade mais avançada. Distâncias físicas serão encurtadas, à medida que também nos aproximamos de uma nova era com a chegada do nosso aguardado tricentenário”.

Beneficiando 60% da população mais carente da Capital e envolvendo mais de 20 bairros, o Contorno Leste está orçado em R$ 70 milhões, conta com uma extensão de 17 km e cruzará a cidade integrando as regiões mais periféricas ao centro. Em se tratando do viaduto, as obras – correspondentes a R$ 24 milhões – contemplarão aproximadamente 250 metros, conferindo fluidez, além de uma nova rota que interliga Cuiabá à Várzea Grande. Já a trincheira, com valor referente a R$ 26 milhões, visa desafogar o atual gargalo presente na Avenida das Torres, se estendendo por cerca de 350 metros, em pistas amplas com fluxo contínuo.

Para o ministro da Integração Nacional, a Prefeitura de Cuiabá se destaca por seu papel inovador em desenvolver uma agenda precisa e planejada com o foco direcionado para melhorias imediatas na vida do cidadão. Segundo o gestor, o ministério será um aliado para a captação dos recursos necessários, solicitando também o amparo do presidente Michel Temer.

“Embora tenhamos certas limitações em nosso orçamento, dimensionamos o tamanho valor e impacto que essas três obras exercerão na rotina dos cuiabanos, que diariamente necessitam trafegar pela cidade para chegar ao seu destino. O município está de parabéns pelo planejamento de todas essas iniciativas tão bem projetadas e estarei ao lado do prefeito – aqui no governo federal – para que possamos garantir os recursos necessários para a execução delas. Entrarei em contato com o presidente Michel Temer para viabilizarmos uma nova agenda com o chefe do Executivo, para que possamos ampliar a compreensão dos projetos e averiguar as medidas cabíveis”, pontuou o ministro Helder Barbalho.

O fortalecimento entre os poderes municipal e federal é também fruto de um extenso diálogo entre ambos os órgãos, que tem se estendido desde o início desta gestão. De acordo com o secretário de Planejamento, o encontro recente evidencia a dedicação do município em trabalhar em unidade com todas as esferas públicas, principalmente na busca de recursos significativos para a execução de novas obras.

“Este é a quinta vez que a Prefeitura se reúne com este ministério e temos trabalhado nesse ritmo para que Cuiabá receba os investimentos que lhe são dignos. Somos a Capital de um Estado que emana riquezas naturais e que assume o papel de grande impulsionador do agronegócio em níveis nacionais. Nossa cidade precisa crescer, ampliar suas fronteiras e integrar suas regiões extremas e estes três projetos exercem esse papel. Fruto de um intenso e dedicado trabalho da equipe técnica da pasta de Planejamento, eles são a resposta para uma mobilidade urbana mais eficiente e condizente com a dimensão de nossa terra”, concluiu Jesus Lange Adrien Neto.