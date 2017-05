Da Redação/Extra MT

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, recebeu nessa sexta-feira (19), no Palácio Alencastro, membros da Academia Interamericana de Odontologia para Pacientes Especiais ( AIOPI) e também membros da Associação Mato-Grossense de Odontologia para Pacientes Especiais (AMOPE). Eles convidaram o prefeito para receber o prêmio “Ricardo Iglesias”. A homenagem será no próximo dia 26 no Conselho Regional de Odontologia.

A odontóloga Norma Iglesias, filha do engenheiro Domingos Iglesias, já falecido, que chefiou a Defesa Civil de Mato Grosso por décadas, falou me nomes das entidades. O cuiabano Ricardo Iglesias, também presente no ato, é filho de Domingos Iglesias, e irmão de Norma Iglesias, empresta o nome para o prêmio. “Estamos orgulhosos de vir convidar o senhor para a solenidade e acima de tudo para nos apresentar nessa ocasião ao chefe do Executivo cuiabano”, disse a odontóloga.

O prefeito elogiou a iniciativa da Associação e Academia. Ele afirmou que o município se orgulha em ter organizações que ajudam no trabalho social. “Parabéns pelo trabalho e conte conosco nessa empreitada parabenizo também o Ricardo pela escolha”, disse o prefeito.Segundo Emanuel, organizações não governamentais ajudam a saúde da capital e são digna de respeito.

O prêmio Ricardo Iglesias foi instituído pela Academia Interamericana de Odontologia para Pacientes Especiais, na cidade de Mendonza, Argentina. A instituição do prêmio se deu pelo fato de sua trajetória de vida ter sido a inspiração para a implantação de vários projetos de atenção, cuidados, educação e evangelização, profissionalização bem como garantias dos diretos da pessoa com deficiência nos 55 anos de vida de Ricardo Iglesias. Ela falou ainda que Ricardo apesar de ser uma pessoa de convívio normal tem síndrome de Dow. “É uma pessoa especial e por isso tem inspiração nele para vários projetos. Nesse ano vamos completar 29 anos de atividades odontológicas em Mato Grosso, então é um avanço muito grande na odontologia para o Estado”, afirmou Norma Iglesias.

Fonte: Assessoria Prefeitura