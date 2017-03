Da Redação/Extra MT

O prefeito Emanuel Pinheiro e o Conselho Regional de Educação Física – CREF estreitaram o relacionamento em prol do bem-estar e da qualidade de vida da população cuiabana. Durante a reunião, que aconteceu nesta quarta-feira (29), a categoria falou sobre a importância da valorização do profissional formado na área, fez algumas sugestões, além de se colocar à disposição para futuras parcerias com o município.

“Estamos em frequentes diálogos com todos os setores organizados, pois entendemos que são eles quem conhecem com precisão as necessidades de sua classe. É sempre valioso receber uma visita desta natureza, onde laços são estreitados e a gestão tem a oportunidade de compreender um pouco mais a dimensão de cada categoria, podendo atuar pontualmente. Reitero que como gestor serei uma presença constante na interlocução com o setor e faremos várias iniciativas que contemplem a prática esportiva, sempre valorizando o profissional que dedicou sua carreira ao bem-estar físico”, afirmou Pinheiro.

Ao longo do encontro, a categoria também compartilhou algumas dificuldades relacionadas à profissão, como a redução das horas aulas de Educação Física no Ensino Fundamental. De acordo com o presidente do CREF, Carlos Alberto Eliert, a atual carga horária correspondente à uma hora por semana é insuficiente para estabelecer um equilíbrio saudável na vida dos estudantes.

“É difícil combater a obesidade e o sedentarismo nas crianças e adolescentes com um período tão curto dedicado à prática esportiva. É importante que o município olhe para a questão com atenção, pois Educação Física afeta diretamente a qualidade de vida do aluno. Se recuperássemos pelo menos mais uma hora, aumentando a carga para duas horas semanais, conseguiríamos dedicar metade deste tempo na formação de atletas”, falou.

Na ocasião, o Conselho também comentou sobre a realização do 1º Congresso de Educação Física, que ainda está sendo idealizado pela instituição. Segundo Eliert, o objetivo é ampliar a formação dos profissionais, permitindo a troca de informações e experiências. “Será uma grande oportunidade para capacitarmos os educadores físicos por meio de palestras e atividades do gênero. Queremos trazer colegas de profissão de altíssima qualidade e estamos planejando este conceito para possivelmente realizarmos o evento em setembro deste ano”, concluiu o presidente.

Fonte: Assessoria Prefeitura