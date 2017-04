Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

A prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), lança o programa Hora Estendida, projeto constante no Plano de Governo de campanha do prefeito Emanuel Pinheiro, além de estar presente no Plano Municipal de Educação.

O programa nasce diante da proposta de gestão humanizada da atual administração levado em conta as necessidades das crianças permanecerem na unidade educacional por mais tempo devido à incompatibilidade entre o horário de término da jornada de trabalho dos pais com a o encerramento das atividades educacionais, neste caso, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Engenheiro Oscar Amélito

Inicialmente debatida com os próprios pais, posteriormente com os profissionais de educação da unidade, a prefeitura de Cuiabá, respaldada pela Constituição Federal, institui no CMEI Engenheiro Oscar Amélito o redimensionamento da jornada de trabalho para garantir a permanência da criança na unidade educacional em 1h30 a mais do horário habitual.

São 188 crianças, entre 0 e 5 anos, matriculadas na unidade cujo 4% desses alunos serão atendidos pelo projeto piloto Hora Estendida. De acordo com o levantamento do próprio CMEI, 82% dos responsáveis pelas crianças são do sexo feminino; 70% não são casadas; 52% não possuem casa própria, além de outras situações; 64% possuem renda familiar inferior a dois salários mínimos, entre outros apontamentos das características socioeconômicas da comunidade.

Neste contexto, a pasta de Educação do município reorganiza não somente a carga horária para garantir mais tempo às crianças dentro do CMEI, mas também a reorganização pedagógica para propiciar também o maior desenvolvimento educacional da criança com vista em oferecer, ao próprio, segurança, alimentação e principalmente educação.

Fonte: Assessoria Prefeitura