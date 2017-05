Dando seguimento ao planejamento de atrair investimentos que contribuam no desenvolvimento da cidade, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, recebeu nesta segunda-feira (22), no Palácio Alencastro, representantes do Grupo Domus. Dentre os participantes da reunião estava o presidente e fundador do grupo, Carlos Gerdau Johannpeter, que manifestou ao prefeito o desejo de investir em um novo empreendimento imobiliário e comercial no município.

Conforme o empresário, a área particular destinada para a construção tem cerca de 25 hectares e está localizada na região Centro-Norte da Capital. Buscando implantar em Cuiabá um novo conceito de urbanismo, Carlos Gerdau destacou que o desejo é edificar no terreno habitações populares, além de destinar parte da área ao comércio.

“Nosso desejo é construir um ambiente urbano mais qualificado. É um projeto muito grande e acredito que a cidade tem que ter esse misto. Ela não pode ser quadrada e separada. A cidade tem que conversar dentro das suas composições. Esse é um conceito de urbanismos que oferece à população a oportunidade de morar, trabalhar e viver no mesmo local, melhorando a qualidade de vida de todos”, explicou o empresário.

O prefeito mostrou-se aberto a ideia e destacou que as portas da Prefeitura de Cuiabá estão sempre abertas para investimentos que contribuam para o crescimento organizado de Cuiabá e torne a cidade um lugar melhor para se viver.

“Essa é uma região onde já temos alguns projetos que muito em breve devemos colocar em prática. Cuiabá é uma terra de muita produtividade e precisa aproveitar essas oportunidades que geram emprego e renda para o município. Aquilo que depender da Prefeitura ela estará sempre disposta a ajudar e desenvolver parcerias que beneficiem a cidade”, disse Emanuel.

Fonte: Assessoria Prefeitura