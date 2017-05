Da Redação/Extra MT

Representantes da empresa Phenix AirPort Management, consultoria contratada pela União das Entidades de Sinop (Unesin), iniciam nessa sexta-feira (19) um levantamento completo de todos os setores do Aeroporto Municipal Presidente João Batista de Figueiredo. O anúncio da vistoria foi acompanhado pela comissão formada por representantes das 25 entidades e pela secretária Municipal de Planejamento Finanças e Orçamento, Ivete Mallmann.

“Para operar por instrumentos é preciso cumprir uma série de regras perante a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e Departamento de Comando do Espaço Aéreo e, por isso, vamos fazer um diagnóstico em cima dessas legislações e entregaremos um relatório que vai apontar se existem problemas e apresentar soluções a curto, médio e longo prazo para habilitar e ampliar o aeroporto. Para isso, engenheiros e também um topógrafo da empresa estão participando da vistoria. Esse laudo deve ser apresentado já na próxima semana”, explicou o diretor operacional da empresa de consultoria Rodolfo Kirchner.

Durante o anuncio da vistoria a secretária de Finanças agradeceu, mais uma vez, o apoio das entidades e reforçou o empenho do município para garantir a certificação IFR (Instrument Flight Rules), que são as Regras de Voo por Instrumentos. Ivete lembrou ainda que os R$ 2 milhões, em recursos próprios do município, já estão disponíveis para investimentos no aeroporto.

. “É uma união de esforços de uma junção de todas as entidades e o próprio Poder Executivo e Legislativo em pró de um bem maior, para a devida regularização. E também a prefeita já nos determinou e já foi remanejado recurso que está disponível para investimento no montante de R$ 2 milhões de reais”, afirmou a secretária.

Além dos recursos da Prefeitura, o Governo Federal informou repasse de mais R$ 8 milhões, para o segundo semestre. A Unesin irá arcar com os custos da empresa de consultoria durante seis meses.

Para o representante da Unesin, empresário Waldomiro Teodoro dos Anjos, a maior preocupação das entidades, nesse momento, é fazer a homologação do aeroporto a curto prazo. “Estamos fazendo um trabalho conjunto com os poderes executivo e legislativo e entidades e estamos confiantes nos resultados”.

Fonte: Assessoria Prefeitura