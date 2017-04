Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

A prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), garante o acesso às unidades educacionais de ensino infantil, via transporte escolar, para 104 educandos especiais com deficiências múltiplas e neurológicas, 20% a mais da demanda apresentada no ano anterior quando cerca de 87 alunos eram transportados.

O crescimento segue a alta da Educação Especial, neste ano, em virtude da referencia no atendimento educacional de crianças especiais do Executivo municipal. A crise econômica nacional também contribuiu para o aumento de alunos, já que muitos pais optaram pela rede municipal de ensino ao invés da particular.

“A quantidade de alunos especiais este ano está muito grande e precisamos fortalecer nossas políticas públicas para oferecer totais condições para que nossas crianças especiais possam ter a educação que merecem”, salientou o secretário de Educação, Rafael Cotrim.

No início do ano cinco ônibus escolares realizavam o transporte nos quatros polo regionais da capital, sendo dois voltado para atender a regional Sul a qual apresenta a maior demanda de alunos, em torno de 32 crianças com idade entre 05 e 12 anos matriculadas nas 55 unidades escolares da região.

Com o aumento de alunos na rede do município, o prefeito Emanuel Pinheiro determinou a adaptação de mais um veículo escolar para atender as novas crianças matriculadas.

Ao todo, a frota de ônibus escolares conta com seis veículos em operação que transportam 182 alunos entre especiais e sem condição especial. Outros dois ônibus ficam de reserva para suprir eventuais necessidades como defeito mecânico e outras situações emergenciais.

“É muito importante esse transporte, principalmente por conta da minha correria por conta de horário de trabalho que dificulta estar indo na escola. A condição da minha filha também é outro fator. Então se não fosse esse serviço eu não sei o que faria”, relatou Mirlene Carolina, de 32 anos, mãe de aluno especial matriculado na rede municipal.

O transporte escolar especial também conta com Cuidadora de Alunos com Deficiência (CAD) em cada ônibus para acompanhar os alunos durante o caminho à escola e a volta para a casa.

As profissionais de CAD são voltadas para atender, especificamente, os alunos especiais que precisam de acompanhamento conforme apontado por laudo médico feito por psicólogos da pasta de Educação.

Isabel Corado, de 28 anos, é uma das 730 CAD contratadas pela prefeitura de Cuiabá e presta o trabalho de acompanhamento dos alunos especiais em um dos seis veículos que circulam pelas ruas da capital.

“Nosso trabalho é muito gratificante. Ele vai além de auxiliar o aluno a entrar no ônibus, garantir a segurança dele ao ajustar o cinto. Realizamos outras atividades tão importantes quanto como proporcionar o entretenimento do aluno ao longo da viagem. Cantamos, contamos histórias e conversamos sobre o dia-a-dia na escola, enfim. O acompanhamento tem todo esse envolvimento com o aluno”, explicou a profissional de CAD.

O transporte escolar acessível tem como objetivo responder a uma das principais demandas da população: a falta de acessibilidade, que muitas vezes impede a frequência dos estudantes com deficiência à escola.

A atual administração municipal, munida pela caracterização de humanização da gestão, bandeira do prefeito Emanuel Pinheiro, tem se empenhado em fortalecer as ações para a modalidade de educação voltada aos alunos especiais.

