Da Redação/Extra MT

Mais de 40 bairros foram atendidos com a operação Tapa-buraco durante todo o mês de maio. Isso é o que aponta o cronograma de trabalho elaborado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, que tem coordenado os serviços nas quatro regiões da Capital. A ação de infraestrutura foi lançada pela Prefeitura de Cuiabá no final de janeiro, após um levantamento ter constatado a existência de mais de 44 mil buracos na cidade.

Recebendo um investimento de R$ 1,2 milhão, a operação foi montada para atender a demanda dos 198 bairros do município. Como marco inicial, a Secretaria colocou em ação seis equipes distribuídas nas regiões Norte, Sul, Leste e Oeste. No entanto, após o término do período chuvoso, a ação foi intensificada e atualmente conta com 10 grupos de trabalho, ampliando o número de áreas atendidas diariamente.

Conforme o secretário Vanderúcio Rodrigues, o número mostra que todo empenho da gestão municipal tem bons resultados para a população. Segundo ele, a quantidade de buracos na cidade diminuiu consideravelmente, principalmente nas vias de maior fluxo, onde o atendimento foi priorizado neste primeiro momento.

“A avaliação que fazemos é que a operação avançou muito desde seu início. É claro não tapamos todos os buracos de Cuiabá porque realmente a malha viária estava toda comprometida e ainda tivemos que lidar com uma grande quantidade de chuva nesse começo de ano, mas todo cidadão pode ver nossa evolução nesse quesito”, comentou.

O secretário explica que o material usado é conhecido tecnicamente como Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), considerado um dos melhores tipos de massa asfáltica. A Secretaria também tem atuado como fiscalizadora, exigindo das empresas que todo serviço seja prestado conforme acordado em contrato. Vanderlúcio destaca ainda que a Tapa-buraco é uma atividade continua e que tem como meta é atender com qualidade todos os bairros da capital mato-grossense.

“Aqueles moradores dos bairros que ainda não foram atendidos podem ficar tranquilos, pois a operação ainda irá avançar muito mais. Sabemos que existem algumas comunidades necessitando do serviço, mas não estamos parados. As esquipes estão trabalhando diariamente e com toda certeza conseguiremos atender a toda cidade”, pontuou.

Bairros beneficiados

Conforme a programação diária de trabalho, no mês de maio foram atendidos os seguintes bairros: Cidade Verde, Residencial Arica, Residencial Costa Marques, Planalto, Araés, Campo Verde, Jd. Paulista, Quilombo, Sucuri, Três Barras, Itamarati, Distrito Industrial, Jd. das Palmeiras, Cidade Alta, Alvorada, Jd. das Américas, Verdão, Cohab São Gonçalo, Bela Vista, Morada do Ouro, Dom Aquino, Coophema, Praeirinho, Santa Inês e Areão.

Além desses, a Tapa-buraco também esteve presente na Lixeira, Campo Verde, região da Grande CPA, Recanto dos Pássaros, Pedra 90, Residencial Marechal Rondon, Novo Mato Grosso, Residencial Wantuil de Freitas, Jd. Mariana, Praeiro, Bosque da Saúde, Novo Horizonte, Pedregal, Canjica, Santa Rosa, Tijucal, Colorado e Jd. Shangri-lá.

Fonte: Assessoria Prefeitura