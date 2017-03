Da Redação/Extra MT

A Prefeitura de Cuiabá e a Marinha do Brasil se uniram para o desenvolvimento de ações em alusão aos 298 anos da Capital. A parceria foi formalizada nesta quinta-feira (16), com o convite da gestão à força naval para se engajar com as festividades que já estão sendo planejadas para a população.

Para o prefeito Emanuel Pinheiro, será fundamental ampliar as comemorações com o apoio da instituição. “A Marinha veio até nós, através do contra-almirante Luiz Octávio Barros Coutinho, do 6° Distrito Naval, com algumas belíssimas sugestões, evidenciando o desejo de participar das celebrações de uma data tão importante, que é mais um aniversário de nossa amada terra. Nós ficamos muito contentes com essa proatividade e estendemos este desejo, os convidando para estar conosco para fazermos uma grande festa, que contará também com ações sociais”, afirmou.

Para participar dos 298 anos de Cuiabá, a Marinha se ofereceu para realizar atendimentos médicos e odontológicos à comunidade carente no São Gonçalo Beira Rio, além de contribuir para as festividades com um desfile cível, conduzido pela banda dos Fuzileiros Navais. Segundo Ana Maria Campos Tortorelli, cirurgiã dentista, voluntária e porta-voz da Marinha, será uma oportunidade valiosa poder retornar à Capital em uma data tão simbólica.

“A força naval já participou do aniversário de Cuiabá nos anos de 2012 e 2013 e há muito tempo eles desejam fazer esse retorno, oferecendo atendimento e até mesmo divertimento, por meio da banda dos fuzileiros. É um convite que aceitamos com muita alegria, com a certeza de que poderemos trabalhar juntos cada vez mais no futuro, principalmente com os 300 anos chegando em 2019”, concluiu.

Fonte: Assessoria Prefeitura