Da Redação/Extra MT

O prefeito Emanuel Pinheiro e o vice Niuan Ribeiro entregaram à população cuiabana a revitalização da passarela do Coxipó da Ponte e da praça Emanuel Pinheiro, na noite desta quinta-feira (13). A solenidade, que também contou com o anúncio do recapeamento da Avenida Fernando Corrêa e da respectiva implantação da faixa exclusiva para ônibus, foi simbolicamente marcada pelo valor histórico e cultural que a região e este espaço de lazer possuem para a construção da comunidade coxipoense.

“Hoje estamos devolvendo a praça Emanuel Pinheiro completamente revitalizada, com um novo e fresco vigor, bem como estamos entregando uma passarela segura, com condições que garantem a mobilidade urbana de todos aqueles que transitam pela região do Coxipó. Revitalizar é isso, é dar vida, embelezar e restituir a graça daqueles espaços públicos que permaneceram por muito tempo à deriva, abandonados e descuidados. E poder colocar nos braços da comunidade local e do nosso povo estes lugares, com a certeza de que estão aptos para serem usufruídos, representa nosso cuidado em não medir esforços para certificar que as necessidades da população estejam sendo devidamente amparadas. A praça Emanuel Pinheiro é de todos, assim como o céu é do avião, e ela deve ser trata e cuidada, pois possui uma identidade cultural fortíssima entre todas as famílias extraordinárias que moram e constróem história do Coxipó da Ponte. E nós decidimos iniciar este processo de praças sustentáveis aqui não apenas por ser o berço da minha família, mas por seu papel simbólico. A comunidade merece este espaço, que a partir desta noite passará a reunir com segurança e conforto famílias, casais e amigos”, afirmou Pinheiro.

Feita com recursos próprios do Fundo Municipal de Meio Ambiente e mão de obra da própria Prefeitura de Cuiabá, por meio de uma parceria entre as secretarias municipais de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, a praça Emanuel Pinheiro apresenta um novo conceito, fazendo da sustentabilidade seu principal aspecto. Colorida e com um jardim feito a partir de mudas doadas pelo Horto Florestal, ela conta com a reutilização de pneus restaurados, que foram recolhidos em terrenos baldios, e hoje estão dispostos como vasos de flores. Além disso, a iluminação foi toda substituída, garantindo maior segurança àqueles que utilizam o ponto de parada de ônibus localizado no espaço.

Segundo o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, a transformação redefiniu a região, que possui uma intensa movimentação tanto de veículos, como de pedestres. “Era constrangedor ver a situação deplorável em que ela se encontrava. Escura e abandonada, a praça estava à mercê da criminalidade, colocando em risco a vida dos usuários do transporte público e pedestres em geral. Hoje este lugar renasceu com novos ares e ao lado do nosso prefeito nós vamos cuidar dele, para que sua preservação seja contínua. Contamos também com este compromisso da nossa população e a convidamos para fiscalizar, tanto a passarela recém revitalizada, como esta praça. Estes lugares pertencem a ela e a responsabilidade de cuidar é de todos nós”, revelou.

Para o secretário de Meio Ambiente, Juarez Samaniego, a união das pastas municipais em prol do desenvolvimento da Capital é crucial e vai permitir que a as diversas comunidades sejam contempladas por melhorias definitivas. “Estamos com um planejamento de a cada 60 dias entregar uma praça revitalizada e é o desejo desta gestão devolver à população espaços públicos que sejam vivazes. Vamos trabalhar arduamente e sempre em comunhão, para que Cuiabá continue crescendo em direção aos tão sonhados 300 anos”, disse.

De acordo com Osvaldo Brito, presidente da Chácara dos Pinheiros, a atenção dada à passarela e à praça Emanuel Pinheiro refletem o desejo do poder público em atuar ativamente. “São apenas 100 dias de gestão, mas já estamos sentindo os efeitos dela. Nós desta região somos muito gratos pelo compromisso do prefeito e de sua equipe, que olharam com cuidado para a situação em que nos encontrávamos e atenderam estas necessidades”, pontuou.

Recapeamento e Faixa Exclusiva

A noite desta quinta-feira (13), também foi marcada pelo lançamento do recapeamento das duas vias da Fernando Corrêa, além da implantação da Faixa Exclusiva para ônibus. Fruto de uma parceria firmada entre as pastas municipais de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, as obras começam na próxima segunda-feira (17) e serão feitas com recursos oriundos da Semob, na ordem de R$ 4 milhões.

“Este trabalho será conduzido de forma conjunta. A presteza e disposição da Semob em atuar ao nosso lado em prol da qualidade de vida da população mostra como não apenas estas, mas todas as secretarias municipais estão afinadas e alinhadas para projetar o futuro da nossa Cuiabá”, revelou Vanderlúcio Rodrigues, titular da pasta de Obras Públicas.

Quanto à instalação da Faixa Exclusiva, o secretário Antenor Figueiredo salientou a forma como tudo será conduzido, a fim de garantir maior fluidez no trânsito da região. “Seu horário de funcionamento será o mesmo vigente nas vias que contemplam a Avenida do CPA. Estuda-se fazer um horário alternativo, mas tudo isso vai depender do comportamento do motorista. É importante ressaltar que as demarcações só serão instaladas onde houverem três faixas de rolamento. Onde apenas existirem duas, não faremos a sinalização especial, uma vez que reconhecemos que isso comprometeria o fluxo nas vias”, relatou.

Para o vice-prefeito Niuan Ribeiro, todas estas transformações que estão sendo aplicadas na Capital ratificam o comprometimento do município com os anseios da população. “A humanização amplamente difundida consiste nessa proximidade do poder público com as comunidades. Só somos capazes de dimensionar as necessidades e os problemas que a população cuiabana enfrenta quando nos fazemos presente nos bairros, nas ruas. Uma gestão eficiente se faz in loco, vivendo a vida do cidadão. É justamente dessa forma que estamos atuando”, concluiu.

A solenidade contou também com a presença dos secretários municipais Carlos Roberto da Costa (Governo), José Roberto Amador (Comunicação), Leovaldo Salles (Ordem Pública), Antônio Roberto Possas (Fazenda); além do vereadores Lilo Pinheiro, Orivaldo da Farmácia, Abílio Jr. e Macream dos Santos.

Fonte: Assessoria Prefeitura