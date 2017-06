Assessoria de Imprensa/ CDL Cuiabá

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Cuiabá, Nelson Soares Junior, juntamente com o diretor do CDL Social Paulo Boscolo, participaram na manhã desta terça-feira (13.06) do evento que marca o inicio da entrega de cobertores da campanha “Aquece Cuiabá”, idealizada pela primeira-dama da capital mato-grossense, Márcia Pinheiro, e que conta com o apoio da CDL Cuiabá.

Os cobertores serão destinados a atender as pessoas de abrigos sociais, famílias carentes e, em especial, os moradores de ruas de Cuiabá.

Para a campanha em questão, a CDL Cuiabá através do CDL Social fez a doação de 1.000 cobertores. “Além dessa doação também mobilizamos os empresários da cidade e que fazem parte da CDL a também colaborarem, e muitos deles, em um grande gesto de fraternidade e de humanidade deram sua contribuição individual, então, nossos agradecimentos a todos que atenderam nosso pedido de ajuda”, agradeceu Paulo Boscolo.

O presidente da CDL Cuiabá, ao fazer uso da palavra no evento, também agradeceu a parceria e a oportunidade de somar com a campanha.

“Essa é uma grande preocupação nossa também em estar contribuindo de alguma forma, para minimizar o sofrimento dessas pessoas nesse período de inverno, e claro que a CDL Cuiabá não poderia deixar de apoiar e de participar de uma ação como esta”, disse Soares.

DOAÇÕES CDL – As doações dos 1.000 cobertores pelo CDL Social ainda serão definidos para qual instituição serão destinados. A entrega deverá ser realizada pelos diretores do programa juntamente com primeira-dama da capital.