Da Redação/Extra MT

O governador Pedro Taques e o secretário das Cidades, Wilson Santos, estiveram reunidos nesta terça-feira (21.03) com o presidente da República, Michel Temer, e deram um importante passo rumo à retomada das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Cuiabá e Várzea Grande, obra que está paralisada por decisão judicial.

Em reunião nesta manhã, a comitiva do Governo pediu apoio de Temer para articulação de uma nova linha de crédito junto à Caixa Econômica Federal, em busca de aproximadamente R$ 600 milhões que ainda são necessários para concluir a obra.

Por determinação de Michel Temer, o governador Pedro Taques foi recebido pelo presidente da CEF, Gilberto Roque, e pelo vice-presidente, Roberto Dezirê Santana, e recebeu a notícia de que “a ordem é atender Mato Grosso”.

“Estivemos na Caixa Econômica após várias reuniões de articulação em Brasília e, com o aval do presidente Michel Temer hoje, devemos retomar em breve a obra do VLT por meio de uma nova linha de crédito com a Caixa. Estamos nas tratativas finais de um acordo com o Consórcio responsável e temos uma equipe do Governo focada somente nisso. É uma obra muito importante para Mato Grosso e um compromisso nosso de que daremos continuidade”, disse o governador.

De acordo com o secretário das Cidades, Wilson Santos, a obra tem tudo para ser retomada já nos próximos meses. “O próximo passo agora é comprovarmos capacidade de endividamento do Estado, mas o presidente da Caixa Econômica elogiou o nosso Governo por mantermos em dia o pagamento das dívidas. Tudo nos leva a crer que nas próximas semanas garantiremos os recursos finais para retomarmos a obra e conclui-la sem nenhum risco de insuficiência financeira”, afirmou.

A obra do VLT, com um total de 22 quilômetros entre Cuiabá e Várzea Grande, foi paralisada por determinação judicial. Desde então, o governador Pedro Taques e a Secretaria das Cidades mantiveram reuniões com o Consórcio VLT e várias outras em Brasília em busca de um acordo e de respaldo financeiro para a conclusão da obra.

“Vamos terminar o VLT, mas não vamos jogar o lixo para debaixo do tapete, como dissemos desde o primeiro dia de Governo. Contratamos, com respaldo judicial, a consultoria da KPMG para nos falar quanto foi gasto, em que foi gasto, quanto ainda precisa e qual o modelo de operação. Conseguimos diminuir o valor que ainda resta para pagamento e precisamos de dinheiro da União para concluir. Temos espaço orçamentário para adquirirmos essa operação e tudo nos leva a crer que em breve daremos início”, garantiu o governador.

A bancada federal de Mato Grosso em Brasília também vem participando das tratativas em prol da retomada das obras, com deputados federais e senadores em várias reuniões. Nesta terça-feira (21.03), os deputados federais Fábio Garcia, Nilson Leitão e Victório Galli participaram das negociações.

Uma nova reunião deve ocorrer ainda esta semana na Caixa Econômica Federal, em que será feita a avaliação de risco de Mato Grosso para a aquisição de nova linha de crédito e, em breve, o contrato poderá ser assinado.

Fonte: Gcom-MT