Da Redação/Extra MT

Na semana em que se comemora o dia internacional do consumidor, o Órgão de Defesa do Consumidor (Procon-Sinop) aproveita a oportunidade e troca a punição pela orientação.

Hoje à noite, às 19h, no auditório da Unemat, levará o gerente de fiscalização do Procon Estadual, drº Ivo Vinícius Firmo, para falar sobre a Medida Provisória 764/2016, mas principalmente sobre as novas regras do comércio varejista.

De acordo com o diretor do Órgão, Cristiano Peixoto, a palestra tem o intuito de orientar o fornecedor para evitar situações constrangedoras, como uma fiscalização e autuação. Então, orientando o fornecedor, o consumidor, automaticamente, sai satisfeito”, complementa, ao ressaltar que a palestra será totalmente gratuita.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) é outro grande parceiro dessa ação. Seu presidente Márcio Kreibich, revela que também será feito um mutirão de prestação de serviços. “A CDL é parceira do Procon e entra, no sábado, oferecendo os serviços que presta à comunidade, como consulta de cadastro positivo no SPC e outros serviços”, pontua esclarecendo que no sábado, 18, as entidades realização o mutirão de prestação de serviços que será, das 13h às 17h, no salão de festas da igreja São Cristóvão, com o atendimento de vários serviços.

Segundo o presidente da ACES, Marlon Pavanello, serão, pelo menos, 19 tipos de serviços oferecidos no sábado, todos ação social em benefício da população de Sinop. “Toda a cidade de Sinop está convidada. Vai ter ação social como a da Fasipe, fazendo fisioterapia, o laboratório de análises clínicas Bioclínico distribuindo voucher para teste de glicemia gratuito, corte de cabelo e muito mais”.

São parceiros do mutirão de prestação de serviços Águas de Sinop, o Cartório de Segundo Ofício, com emissão de 2ª via de documentos, a Fasipe, a Unic, também com os serviços de fisioterapia, o laboratório Bioclínico com a emissão de voucher para teste de glicemia gratuito, a CDL, ACES, REFECCS, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Econômico com distribuição de mudas de plantas, OAB, ADESTEC, Secretaria de Assistência Social com os serviços do Sine, ADESTEC, com o balcão de empregos e Eco Centauro com orientação. Os consumidores, também, poderão cortar o cabelo e fazer a sobrancelha.

Fonte: Assessoria Prefeitura