Da Redação/Extra MT

Sinop dará mais um passo importante nesta segunda-feira (27.03) para alcançar os objetivos traçados no planejamento estratégico da gestão. O município será o primeiro a integrar o Poder Legislativo nas metas estabelecidas pelo Executivo, como prevê o Projeto 6 (TCEndo Cidadania) do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Por ser case de sucesso no PDI, Sinop foi escolhido para receber o projeto piloto, que será lançado às 19h de hoje no Plenário da Câmara Municipal, com a presença do presidente do TCE-MT, conselheiro Antonio Joaquim, da prefeita Rosana Martinelli, e demais autoridades.

A prefeita Rosana Martinelli destaca a importância do planejamento para que a gestão entregue resultados positivos para a população e destaca que em Sinop o planejamento está indo muito bem, em razão do envolvimento dos secretários, dos servidores e da ajuda do Tribunal de Contas. “O Tribunal de Contas está inovando no Estado de Mato Grosso porque investe na orientação e não na punição. Ele capacita gestores para evitar que erros sejam cometidos e isso torna a nossa convivência muito harmoniosa, muito tranquila”, ressalta a prefeita. Ela reforça que o município é um case de sucesso porque toda a equipe está mobilizada para seguir as orientações contidas nos projetos do PDI.

O TCEndo Cidadania tem por objetivo alinhar as ações do Poder Legislativo ao planejamento estratégico do Executivo e aos anseios da sociedade. Ele é composto de uma semana de capacitações para vereadores, sobre o processo participativo de construção das peças orçamentárias municipais; e para conselheiros de políticas públicas, sobre formação e papel dos conselhos. A ideia é estimular a sociedade a exercer o controle social, fortalecendo a democracia.

Na noite de abertura do evento, às 21h, será ministrada palestra pelo conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, sobre o Papel do Vereador.

Fonte: TCE-MT