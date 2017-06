Da Redação/Extra MT

Diante do baixo movimento em Cuiabá nos feriados, principalmente nos prolongados, a Associação Brasileira de Indústrias de Hotéis (ABIH) juntamente com alguns parceiros estão lançando o projeto “Viva Cuiabá Viva”, que tem como principal objetivo atrair turistas para a capital mato-grossense nesses períodos.

De acordo com Alex vieira Deus, idealizador do projeto, as ações sugeridas e desenvolvidas pelo grupo de trabalho visam retorno a curto e a longo prazo para as instituições envolvidas. “Nós percebemos que enquanto Cuiabá fica totalmente vazia nesses dias de feriado prolongado, outras cidades ficam movimentadas, então, nossa ideia é desenvolver ações para que essas pessoas fiquem aqui na capital e também tragam visitantes”, afirmou.

As ações iniciais do grupo para atrair turistas serão descontos especiais nos hotéis parceiros do projeto, eventos culturais nos dias de feriado, programações diferenciadas nos bares e restaurantes da cidade, além de que o comércio funcione com promoções, vitrines enfeitadas, entre outros atrativos.

Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Cuiabá, Nelson Soares Junior, o projeto é de extrema importância para a cidade e também para os empresários de diversos ramos. “Irá beneficiar a todos, por isso somos parceiros desse trabalho e iremos também fazer a nossa parte para que o projeto seja um sucesso. O comércio de Cuiabá tem muito a ganhar com essa ação”, salientou.

O próximo feriado prolongado será em 07 de setembro, onde se dará inicio do projeto na capital. Para isso, algumas ações culturais já estão programas para esse período, como o “Vem pra Arena”, que contará com show nacional e shows regionais; O Sesc Arsenal estará em atividade com programação especial, além de atividades esportivas, como corrida de rua e passeio cultural de bicicleta no centro de Cuiabá, com um historiador que contará a história da cidade aos visitantes.

Fonte: Assessoria de Imprensa/ CDL Cuiabá