Da Redação/Extra MT

O Fórum Sindical composto por 32 categorias, inclusive o Sindicato dos Profissionais da Área Meio do Poder Executivo de Mato Grosso (Sinpaig) realizará na próxima quarta-feira (07), às 8h greve geral. A mobilização será em frente à Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O ato se deve a rejeição dos servidores com relação ao pagamento de 6,58% da Revisão Geral Anual (RGA) de 2017 em três parcelas: em janeiro, abril e setembro de 2018 proposto pelo Governo do Estado.

Cerca de 3 mil servidores de 20 categorias do executivo participaram na última segunda-feira da Assembleia Geral Unificada promovida pelo Fórum Sindical, na Praça das Bandeiras, Centro Político Administrativo.

Para o presidente do Sinpaig e coordenador do Fórum Sindical, Edmundo César Leite, essa proposta feita pelo governo é indecorosa . Sendo apresentada primeiramente à imprensa e depois aos servidores, que são os maiores interessados.

O sindicalista disse que há uma conversa para que a categoria apresente proposta ao secretário de Gestão, Julio Modesto, para que sejam pagas as duas parcelas referente ao resíduo da RGA do ano passado, que totalizam 3,98% na folha de pagamento de junho. Com o pagamento chega-se a integralidade da revisão do ano passado que foi de 11,28%. A RGA de 2015, paga em 2016, também foi parcelada em três vezes e seu último repasse será em setembro de 2017.

“Queremos também que seja pago tudo retroativo ao mês de maio”, disse Edmundo.

Participaram e alguns representantes do Fórum Sindical fizeram uso da fala: SINPAIG – Sindicato dos Profissionais da Área Meio do Poder Executivo , CUT – Central Única dos Trabalhadores, CSB – Central dos Sindicatos Brasileiros, SIAGESPOC – Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil , SINDICON – Sindicato dos Conciliadores de Defesa do Consumidor Estadual, SINDEPOJUC – Sindicato dos Escrivães de Polícia Judiciária Civil do Estado, SINDES – Sindicato dos Serv. Públicos de Carreira dos Profissionais do Desenv.

Econ. e Social de MT, SINDPSS – Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo de MT, SINDSPEN – Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de MT, SINTEP – Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, SINTESMAT – Sindicato dos Trabalhadores da Educação Superior do Estado de MT , estudantes, trabalhadores rurais, entre outros.

Fonte: Assessoria do Sinpaig