Com a saída já definida do vice-governador Carlos Fávaro (PSD) do comando da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), já está definido que caberá ao PSB nomear o responsável pela titularidade da pasta. A informação foi confirmada pelo presidente do diretório estadual do partido, deputado federal Fábio Garcia.

De acordo com o parlamentar, o PSB já tem garantias de que este acordo será honrado.

“Eu acredito muito na palavra do governador Pedro Taques. Nós tivemos uma reunião do PSB com o governador Pedro Taques na presença do vice-governador Carlos Fávaro (PSD) e falamos sim sobre o desejo de assumir a Secretaria do Meio Ambiente. O vice-governador já falou publicamente sobre essa questão e que deixará o pasta. Eu não tenho nenhuma informação contrária ao que foi compromissado na reunião que tivemos no ano passado”, disse.

Questionado a respeito de quais nomes o PSB indicou, o parlamentar ressaltou que já foram encaminhados ao governador Pedro Taques (PSDB) para análise.

“Nós apresentamos algumas opções do partido ao governador e ficará a critério dele a livre nomeação”.

O PSB vai assumir a chefia da pasta de Meio Ambiente em meio ao inconformismo da bancada do PSD na Assembleia Legislativa que pleiteia melhor participação nos cargos do governo do Estado, pois se trata do partido com seis representantes no Parlamento.

O deputado Fábio Garcia declarou que não se sente a vontade para comentar outras questões de partido. “Eu não tenho nada a dizer sobre o desejo do PSD, até porque a informação que tenho é que todos os compromissos estão sendo cumpridos com o PSB”, ressalta.

Nos últimos meses, o PSB tem aumentado sua participação em cargos no governo do Estado. O deputado estadual Max Russi foi nomeado para a Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Além disso, aliados do ex-prefeito Mauro Mendes, principal liderança do PSB em Mato Grosso, tem sido nomeados para exercerem cargos comissionados.