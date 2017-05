Da Redação/Extra MT

Nesta sexta-feira (19), o deputado Dr. Leonardo (PSD) participa do “Road Show EVTEA da Hidrovia do Rio Paraguai”, um circuito de palestras técnicas sobre os resultados obtidos no Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) no que se refere ao trecho brasileiro da Hidrovia, em Corumbá (MS).