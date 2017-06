Da Redação com assessoria



A Câmara dos Deputados debateu nessa terça-feira os desafios para o combate ao câncer no Brasil. Estiveram presentes no plenário da casa o ministro da Saúde, Ricardo Barros, vários parlamentares e gestores hospitalares. O deputado federal Adilton Sachetti (PSB), que recentemente retirou um tumor, lembrou que a prevenção ajuda a diminuir a ocorrência de morte pela doença. “Falo com conhecimento de causa. Foi um diagnóstico precoce que me deu a oportunidade de me livrar de um câncer de próstata. Se não descobrisse precocemente, talvez não tivesse as condições de tratamento que tive e poderia ter perdido a minha vida”.

O deputado relatou a luta de sua família com a doença de sua esposa, Rose Sachetti, que faleceu em decorrência de uma leucemia, há cerca de 40 dias. “Foram cinco anos, cinco anos trabalhando, lutando, tentando viver, e posso dizer que aprendi muito a entender essa doença, que precisa do nosso apoio como parlamentar. Temos que fazer todo um esforço para que hospitais de excelência em cada estado possam dar o atendimento que as pessoas merecem”.

Sachetti explicou que a esposa teve o privilégio de receber o tratamento na Beneficência Portuguesa, em São Paulo, mas que esse tratamento deveria ser estendido para todo país. “Por isso é que precisamos buscar encaminhamentos políticos, e o ministério da saúde é fundamental nessa questão. Emendas a hospitais que têm tratamento oncológico devem ser priorizadas, porque lá na ponta, muitas vezes, conseguimos um diagnóstico precoce com simples exames”, completou.

Adilton Sachetti fez um apelo para que a população faça o exame preventivo. “Não tenha preconceito não. Exame de próstata não mexe com ninguém, não acontece nada. Você mulher, faça seu exame de mama, porque prevenção é a chave do sucesso nessa doença”, finalizou o deputado.

Emendas para hospitais

No ano passado, o deputado federal encaminhou emendas de saúde para hospitais no estado que têm especialidade em atendimento oncológico. Já foram pagos, neste ano, R$ 2,4 milhões em emendas indicadas por Sachetti as Santas Casas de Misericórdia de Cuiabá e de Rondonópolis e também ao hospital do Câncer de Mato Grosso.