Da Redação/Extra MT

O Edital de Concorrência Pública para escolha de empresa que irá concluir as obras da Trincheira Santa Rosa, localizada na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, está disponível no site da Secretaria de Estado das Cidades (Secid-MT). O aviso de publicação do documento circulou no Diário Oficial de sexta-feira (24.03). O valor estimado para o término dos trabalhos é de R$ 3,7 milhões, com prazo de 270 (9 meses) para conclusão após emissão da ordem de serviço.

Os envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços serão abertos pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) no dia 27 de abril, na sede Secid-MT.

Conforme o edital, somente poderão participar do certame empresas que comprovarem habilitação jurídica, regularização fiscal e trabalhista, além de qualidade técnica e econômico-financeira para retomada e finalização dos trabalhos.

A Trincheira Santa Rosa está com 89,9% da obra executados. Os trabalhos no local foram paralisados em junho de 2016, após a empresa Camargo Campos ter decretado falência. O valor inicial do contrato é de R$ 23,5 milhões.

De acordo com os levantamentos realizados pela Secretaria Adjunta de Obras da Baixada Cuiabana, nesta fase serão realizados somente serviços complementares do projeto, incluindo sinalização e intervenções para garantir a acessibilidade da trincheira e entorno.

Fonte: Secom-MT