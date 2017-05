Da Redação/Extra MT

O secretário de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Wilton Coelho Pereira, assinou nesta segunda-feira (29) o termo de parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região para a implantação do projeto “Primeiro Passo”, que é uma ação ligada ao Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho.

Dos 141 municípios, apenas Cuiabá e Nova Mutum foram selecionados pelo TRT para participarem do projeto, que vai oferecer cursos de aprendizagem industrial e comercial, com foco na profissionalização de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social para a conquista do primeiro emprego. Para que o objetivo seja alcançado, participam do desenvolvimento da ação, o Ministério Público do Trabalho, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-MT), (em Cuiabá) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em (Nova Mutum).

A presidente do TRT, desembargadora Maria Beatriz Theodoro Gomes, explicou ainda que o projeto também irá realizar triagens e indicações para alcançar empresas que não cumprem a cota da lei de aprendizagem. “As ações desse projeto são lindas e estamos empenhados em realizar cada passo com muita ênfase. Para isso, faremos triagens, tanto em Cuiabá, quanto em Mutum, em busca de empresas que ainda tenham vagas para menores aprendizes, com o objetivo de após o treinamento os inserirmos em seus primeiros empregos. Compreendemos que lugar de criança é na escola, mas os adolescentes e jovens podem sim dar o primeiro passo em busca de emprego. E nós os auxiliaremos nesse passo junto aos nossos parceiros”, pontuou a desembargadora.

Conforme Wilton Coelho, o “Primeiro Passo” virá para contribuir com as ações já desenvolvidas pela Secretaria. “Em meu nome e em nome do prefeito Emanuel Pinheiro e da primeira-dama, Márcia Kunh Pinheiro, que é a madrinha do social em nosso município, quero dizer que é uma honra participar desse projeto tão nobre que somará com as ações já implantadas na Capital. Além disso, saber que fomos escolhidos, em meio a tantas outras cidades, sem dúvida é um grande presente para toda a população cuiabana”, finalizou.

