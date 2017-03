Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

A Prefeitura de Rondonópolis recebeu o promotor de justiça Ari Madeira na companhia do empresário, Pedro Jacyr Bongiolo, para juntos com o prefeito Zé Carlos do Pátio, anunciarem à população, a implantação de mais um serviço de saúde.

A proposta é para que Rondonópolis disponha do serviço municipal de equoterapia, técnica destinada ao tratamento de crianças e jovens portadoras da Síndrome de Down, além de pessoas com deficiência.

“O objetivo é ajudar a cidade de Rondonópolis. Não visamos fins lucrativos. Agora aguardamos decisão técnica ambiental para darmos início neste projeto que também contará conosco para sua manutenção ”, destaca o empresário.

Por sua vez, o prefeito agradeceu o gesto social, e disse que a prestação de serviço será muito importante para a população, uma vez que o tratamento para pessoas de baixa renda, era oferecido apenas judicialmente.

