Da Redação/Extra MT

A partir da próxima terça-feira (06.06), às 5h, parte da Rodovia Helder Candia (MT-010), a popular Estrada da Guia, será parcialmente bloqueada, nos dois sentidos, nas proximidades do Colégio Plural, devido ao avanço das obras de construção de uma trincheira de 365 metros.

Um plano de mobilidade urbana, com uma série de desvios – que já estão devidamente sinalizados -, foi elaborado e executado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra). O plano contém alternativas para os usuários que trafegam por esta via. Policiais militares e agentes de trânsito vão dar apoio operacional.

Para facilitar o entendimento das novas rotas, a Sinfra divulgou hoje um mapa de desvios. Na arte, o cidadão conseguirá saber por onde deverá trafegar durante a execução das obras da trincheira e as duplicações. Nas novas rotas que servirão como desvios, a Secretaria já está fazendo os serviços de adequação, assim como de asfaltamento e sinalização vertical e horizontal.

ATENÇÃO AOS DESVIOS

Trincheira e Duplicações

A nova trincheira, que estará localizada no entroncamento das duas pistas estaduais (MT-251/010), terá 365 metros de comprimento com 7.311 m² no total. Serão investidos um pouco mais de R$ 20 milhões na obra. Os recursos são do Prodestur, programa ligado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Paralelo à obra da trincheira, o Governo de Mato Grosso também está executando a obra de duplicação de 4,9 km da Estrada da Guia. Nesta primeira etapa, a Sinfra tem realizado a reconstrução da atual pista localizada no perímetro urbano de Cuiabá, e também a limpeza das margens da via.

A duplicação da Estrada da Guia segue o mesmo conceito da que é executada nos 3,6 km da Estrada da Chapada (MT-251), do entroncamento com a MT-010 (Atacadão) ao trevo de acesso ao bairro Jardim Vitória (Fundação Bradesco). Ou seja, pista duplicada com ciclovia ao centro.

Orçada em pouco mais de R$ 30 milhões em recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), a expectativa da Sinfra é concluir a obra da Estrada da Guia até o final de 2018. Nos dois casos, serão duas pistas com três faixas de rolamento com 3,5 metros de largura, ciclovia localizada no canteiro central, e cinco metros de calçada em cada lado da via.

Fonte: Sinfra-MT