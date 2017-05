Começou a sair do papel um antigo sonho dos moradores da região do Xingu. O Governo de Mato Grosso está trabalhando na pavimentação de 21 km da rodovia estadual MT-437, no trecho localizado entre o trevo do Natanael e o Distrito de Santo Antônio do Fontoura, que pertence ao município de São Jose do Xingu (967 km de distância de Cuiabá).

A ordem de serviço para a execução desta importante obra, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), foi assinada em abril deste ano pelo governador Pedro Taques durante a Expedição Pró-Estradas. A obra ainda está na etapa inicial. No entanto, com a conclusão da pavimentação dos 21 km – prevista para final de 2017 -, o Governo do Estado irá assegurar o acesso por asfalto ao município de Confresa, contando a partir do trevo do Natanael.

Ainda na região, a Sinfra já pavimentou, só nesta gestão, ao menos 33 quilômetros da rodovia MT-430, melhorando o acesso ao município de Santa Cruz do Xingu (994 km da capital). Para assegurar a continuidade da obra, Taques também determinou a conclusão dos 15 km restantes (até o trevo do Natanael). Os primeiros sete quilômetros devem ser concluídos neste ano.

“Vamos interligar por asfalto Santa Cruz do Xingu ao trevo do Natanael, conectando ao município de Confresa. Esse é um compromisso da nossa administração”, declarou o secretário.

Ações na Infraestrutura

Em dois anos de Governo, a Sinfra tem transformado a infraestrutura. Governo de repassou mais de R$ 500 milhões em recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) para os 141 municípios. Alem disso, concluiu 1.430 km de asfalto entre obras de pavimentação (712 km) e reconstrução (718 km).

A Sinfra também fez a manutenção de mais de 2.5 mil quilômetros de rodovias não pavimentadas do Xingu e destinou 542 mil litros de óleo diesel para os municípios da região do Xingu.

Fonte: Assessoria Sinfra